Kontroly na našich hraniciach v rámci Schengenu sú hanba, tvrdí Saková

Bratislava 28. septembra (TASR) - Obnovenie kontrol v rámci schengenského priestoru na hraniciach Slovenska je obrovská hanba, minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal situáciu urýchlene riešiť. Vyhlásila to exministerka vnútra Denisa Saková (Hlas-SD) na stredajšej tlačovej konferencii. Obnovu kontrol zo strany susedných krajín považuje za dôsledok doterajšieho nekonania ministra a toho, že nezvláda svoju prácu v rezorte.



"Toto sme tu ešte nemali, aby nám susediace krajiny obnovili hraničné kontroly na priechodoch. Je to veľká hanba pre Slovensko," podotkla Saková. Slovenská strana podľa nej dlhodobo situáciu nerieši. Poukázala na vysoké počty migrantov, ktorí k nám prechádzajú z Maďarska. Mikulcovi vyčíta, že s maďarskou stranou nerokoval o tom, aby si posilnili hranice so Srbskom.



Saková apeluje na riešenie situácie. Podotkla, že Mikulec pri svojej obrane nemôže argumentovať opäť predchádzajúcimi vládami. Pripomenula kontrolu schengenskej komisie z roku 2019 o tom, či SR spĺňa potrebné podmienky, pričom dopadla pre Slovensko úspešne.



Poukázala na poddimenzovanosť Policajného zboru. Tvrdí, že dlhodobo upozorňuje na vysoký odliv policajtov, ktorých nenahrádzajú noví príslušníci Policajného zboru. Namieta, že každá uvoľnená tabuľka na ktoromkoľvek oddelení je odobratá týmto zložkám a posúva sa na nové útvary na policajnom prezídiu, ktoré pritom nepodporujú výkon zboru v rámci celej krajiny.



Česká republika aj Rakúsko ohlásili dočasné zavedenie kontrol na hraniciach so Slovenskou republikou od polnoci zo stredy na štvrtok (29. 9.). Dôvodom je zvýšená nelegálna migrácia.



MV v súvislosti s kontrolami na hraniach s ČR ešte v utorok (27. 9.) zdôraznilo, že ide primárne o problematiku Európskej únie a nedostatočnej ochrany vonkajších hraníc, nie o opatrenie voči Slovensku. Kroky ČR sú podľa rezortu nastavené voči sekundárnej migrácii, ktorá vznikla na vonkajšej hranici ako nedostatok ochrany schengenského priestoru. Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer uviedol, že kroky českej strany sú vzájomne konzultované a že slovenský rezort vnútra už predtým prijal určité opatrenia.