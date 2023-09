Saková:Migračná kríza nemusela byť,keby rok neboli nekompetentné vlády

Bratislava 8. septembra (TASR) - Súčasná migračná kríza nemusela byť, keby sme tu posledný rok nemali nekompetentné vlády. Vyhlásila to nezaradená poslankyňa Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková potom, ako sa nepodarilo otvoriť ani jednu schôdzu k situácii s migráciou. Rokovanie k novele zákona o pobyte cudzincov nepodporili ani poslanci z Hlasu-SD, keďže návrh podľa nich situáciu nevyrieši.



Migračná kríza podľa Sakovej neprišla nepredvídateľne. Tvrdí, že vláda mala konať a prijímať opatrenia už skôr. "Migračnú krízu sme tu nemuseli mať, keby sme od začiatku zaisťovali cudzincov," podotkla a poukázala na potrebu riadneho overovania totožnosti migrantov. Skonštatovala, že v prihraničných oblastiach sa mali presne definovať miesta na zelenej hranici, kadiaľ vedú migračné toky a vykonali sa opatrenia. Dodala, že vláda a polícia mali už na jar zaviesť aj viaclíniové kontroly.



"Namiesto toho tu máme dnes migračnú krízu, ktorá nie je zvládnuteľná, a ktorú riešime narýchlo napríklad novelou zákona o pobyte cudzincov," uviedla. Predloženú novelu označila za nevykonateľný nezmysel. Hlas-SD podľa jej slov nechápe, prečo sa všetkým cudzincom na oddeleniach cudzineckej polície automaticky dáva doklad o zotrvaní. Ozrejmila, že ten by mal jasne stanoviť, kto je vojnový utečenec a pri kom existuje prekážka vyhostenia. Podčiarkla, že tieto prekážky sa zisťujú v konaniach a má to byť riadny proces.



Čo sa týka situácie s pediatrami, poslanci z Hlasu-SD podľa slov Sakovej podporili mimoriadne rokovanie, napriek tomu sa ho otvoriť nepodarilo. Aktuálne teda bude musieť podľa nej minister zdravotníctva konať v kompetenciách, ktoré má. "Nová vláda po 30. septembri to veľmi rýchlo vyrieši," poznamenala.