Saková o zábrane proti migrantom: Buďme radi, že zatiaľ nebola použitá

Bratislava 18. decembra (TASR) - Bariéru proti migrantom, kupovanú v roku 2015, Slovensko zatiaľ nevyužilo. V rámci materiálno-technickej pomoci je však pripravené poskytnúť ju krajinám, ktoré by ju mohli potrebovať. Vyplýva to z vyjadrení ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády.



"Všetci buďme radi, že tá zábrana nebola doposiaľ použitá," zhodnotila ministerka. Pripomenula, že zábranu kupovali v čase najväčších migračných vĺn do Európy. "Nakúpili sme ju preto, aby sme vedeli ochrániť Slovensko a vedeli ochrániť slovenských občanov pred potenciálnou hrozbou migračnej vlny a migračného tlaku na našich hraniciach a vždy ju aj ponúkame v prípade krajín západneho Balkánu alebo susedných krajín a krajín V4-ky - pokiaľ budú potrebovať materiálno-technické zabezpečenie, sme pripravení im pomôcť," spresnila.



Zároveň pripomenula, že v rámci bilaterálnych zmlúv bolo do krajín západného Balkánu vyslaných asi 600 príslušníkov cudzineckej polície, ktorí v zmiešaných hliadkach pomáhajú chrániť hranice Schengenu i balkánske hranice.