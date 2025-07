Saková označila dohodu medzi EÚ a USA za kompromis pre obe strany

Bratislava 28. júla (TASR) - Obchodná dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi je kompromisom pre obe strany, vyhlásila v nedeľu ministerka hospodárstva SR Denisa Saková. Stanovenie pätnásťpercentnej colnej sadzby na dovoz väčšiny tovarov z EÚ do USA vrátane automobilov označila Saková za dobrú správu pre Slovensko. TASR o tom informuje podľa príspevku, ktorý ministerka zverejnila na sieti Facebook.



Rámcovú dohodu, o ktorej Brusel a Washington intenzívne rokovali niekoľko posledných mesiacov, v nedeľu večer oznámili prezident USA Donald Trump a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí v Škótsku.



Únia v rámci dohody podľa Trumpa súhlasí s nákupom energií v hodnote 750 miliárd dolárov a preinvestovaním ďalších približne 600 miliárd dolárov v USA, čo zahŕňa aj nákup vojenského vybavenia. Šéf Bieleho domu podotkol, že clá na dovoz ocele a hliníka zostanú na úrovni 50 percent ako doteraz. Von der Leyenová uviedla, že pätnásťpercentná sadzba sa vzťahuje na väčšinu odvetví vrátane automobilového priemyslu, polovodičov a farmaceutických výrobkov.



„Namiesto hroziacich 30-percentných ciel, ktoré mali vstúpiť do platnosti už 1. augusta, sa podarilo dohodnúť kompromisnú sadzbu 15-percent pre väčšinu tovarov – vrátane automobilov. Je to dobrá správa pre Slovensko, pretože ide o významný krok, ktorý ochránil konkurencieschopnosť našich výrobcov a zachoval istotu pre tisíce zamestnancov v celej Európe,“ uviedla Saková. Nákupom energií z USA sa podľa jej slov posilní energetická bezpečnosť EÚ.



Ministerka poznamenala, že dohoda je výsledkom „dlhého, trpezlivého a odborného vyjednávania“. V tejto súvislosti osobitne poďakovala eurokomisárovi pre obchod Marošovi Šefčovičovi, ktorý „viedol konštruktívne rozhovory a priniesol konkrétne výsledky pre celú Európu – aj pre Slovensko“.



Premiér SR Robert Fico predtým označil vyjednávania Európskej komisie za dobrý výsledok, pričom osobitne vyzdvihol úsilie Šefčoviča. V súvislosti s dohodou s USA však upozornil, že „diabol je skrytý v detailoch“.



„Všetkých nás bude zaujímať, čo obnáša záväzok EÚ nakúpiť americké energie za 750 miliárd dolárov a vyššie investície do produktov amerických zbrojoviek,“ podotkol predseda vlády.