Saková: Slovensko chce pomôcť Grécku s riešením migračného tlaku

Brusel 4. marca (TASR) - Slovensko je pripravené pomôcť Grécku či už finančne, formou humanitárnej pomoci alebo vyslaním členov pohraničnej a cudzineckej polície. Uviedla to v stredu večer ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) po skončení mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v Bruseli, ktoré bolo zamerané na riešenie nového migračného tlaku na grécko-tureckých hraniciach.



Ministerka uviedla, že všetky národné delegácie mali konsenzuálny názor na dianie v grécko-tureckom pohraničí a ocenili Grékov za ich doterajšiu prácu a za to, že grécka hranica, či už pozemná alebo námorná, je veľmi efektívne chránená.



"Všetci sme vyjadrili gréckym kolegom solidaritu. Či už prostredníctvom agentúry Frontex alebo formou humanitárnej pomoci určite budeme Grécko podporovať," opísala situáciu Saková.



Pripomenula, že Európska komisia na Rade ministrov predstavila akčný plán v prospech Grécka, aj s konkrétnymi bodmi, ktorý sa ešte bude ďalej rozpracovávať. Upozornila, že eurokomisia pomenovala priority, kde a ako členské štáty EÚ môžu Grécku pomôcť, či už pod záštitou Frontexu, humanitárnou alebo finančnou pomocou.







"Hovorí sa o počte lietadiel, požiarnych vozidiel, o dekách pre utečenecké tábory a najmä o dostatku príslušníkov cudzineckej a hraničnej polície, aby grécka hranica bola doslova a do písmena symbolom integrity celej Európskej únie," vysvetlila Saková.



Podľa jej slov Slovensko každý rok v rámci rotačných misií vyšle na pomoc od 700 do 1000 príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície. Ide najmä o krajiny západného Balkánu alebo o členské krajiny EÚ, ktoré si vyžiadajú pomoc. "Ponúkame takúto pomoc aj Grécku a budeme rokovať o tom, aká veľká má byť tá pomoc," spresnila ministerka.



Saková zároveň potvrdila, že stredajšie krízové rokovania ministrov vnútra a spravodlivosti sa vôbec nezaoberali otázkou prerozdeľovania či relokácií migrantov a žiadateľov o azyl nachádzajúcich sa na území Grécka. Už v utorok ju o tom telefonicky ubezpečil grécky minister pre migráciu, ktorý povedal, že k diskusiám o prerozdeľovaní migrantov nedôjde.



"Žiadal len o solidárnosť, čo sa týka pomoci Grécku, aby tú hranicu, či už pozemnú alebo námornú, ochraňovali tak, ako sa na schengenskú krajinu patrí," dodala Saková. Akákoľvek pomoc, finančná, humanitárna či personálna, sa podľa jej slov bude konkretizovať prostredníctvom ambasád a ministerstiev zahraničných vecí.



Konkrétnu pomoc bude musieť doriešiť zrejme už nová slovenská vláda. Ministerka Saková v tejto súvislosti uviedla, že svojmu nástupcovi alebo nástupkyni vo funkcii odovzdá všetky dohodnuté závery Rady ministrov, a vyjadrila nádej, že aj budúca vláda bude pokračovať v režime vyjadrenia solidarity pre Grécko, ktoré je odkázané brániť integritu vonkajšej hranice EÚ.



spravodajca TASR Jaromír Novak