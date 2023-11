Saková: V akomkoľvek rozhodnutí budem Pellegriniho podporovať

Bratislava 20. novembra (TASR) - Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka Hlasu-SD Denisa Saková ešte nevie o tom, či bude jej stranícky šéf a predseda parlamentu Peter Pellegrini kandidovať na prezidenta v budúcoročných voľbách. Nechcela komentovať, či by mal kandidovať, je to podľa nej na jeho rozhodnutí. V akomkoľvek rozhodnutí ho bude podporovať.



"Všetko je na rozhodnutí predsedu. V akomkoľvek rozhodnutí ho budem osobne podporovať," povedala Saková novinárom pred pondelkovým rokovaním vlády.



Deklaruje, že Hlas-SD by prežil aj bez Pellegriniho, ak by sa stal prezidentom. Saková sa s ním nerozprávala o budúcnosti strany. "Sú to hypotetické otázky. Najprv uvidíme, ako sa rozhodne, potom sa budeme rozprávať o ďalších následných súvislostiach," skonštatovala.



Pellegrini nevylúčil, že by sa v roku 2024 mohol uchádzať o post prezidenta SR. Zámer kandidovať už ohlásili bývalí diplomati Ján Kubiš a Ivan Korčok a zakladateľka Iniciatívy za vymazaných rodičov Beáta Janočková.