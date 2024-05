Saková: V Azerbajdžane vidíme obrovské príležitosti pre firmy

Baku 7. mája (TASR) - Energetika, dovoz nerastných surovín, obranný priemysel či informačno-komunikačné technológie. To sú hlavné oblasti, v ktorých môžu spolupracovať slovenské a azerbajdžanské firmy. Uviedla to v utorok pri príležitosti otvorenia podnikateľského fóra v hlavnom meste Azerbajdžanu Baku ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá je súčasťou delegácie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na oficiálnej pracovnej ceste v tejto kaukazskej krajine.



"Azerbajdžan je jednou z tých reformátorských krajín južného Kaukazu. Vidíme tu obrovské príležitosti pre slovenské firmy spolupracovať na rozvoji Azerbajdžanu, pretože ekonomický rast je tu pomerne veľký," konštatovala Saková, ktorá sa pri tejto príležitosti stretla aj s ministrom hospodárstva Azerbajdžanu Mikayilom Džabbarovom.



V oblasti energetiky spomenula napríklad podpísanie memoranda medzi slovenskými spoločnosťami, Eximbankou SR a Azerbajdžanom o výstavbe malých vodných elektrární. "Ďalej je to z pohľadu Slovenska dovoz nerastných surovín, obranný priemysel, informačno-komunikačné technológie, výstavba Smart Village a ostatné veci, ktoré Azerbajdžan dáva do svojich reformných plánov," priblížila možnosti spolupráce Saková.







Poukázala na to, že Azerbajdžan zohráva pomerne veľkú úlohu v oblasti diverzifikácie plynu pre strednú a východnú Európu. "My pevne veríme, že sa nám podarí nadviazať kontakt a spoluprácu v oblasti dodávok plynu na Slovensko a do východnej a strednej Európy. Tento záujem majú aj okolité štáty ako Rakúsko, Česká republika, Maďarsko. Vyvinieme maximálne úsilie na to, aby sme ten plyn z Azerbajdžanu mohli dovážať na Slovensko a tak diverzifikovať dodávky a odstrihnúť sa od ruského plynu," uviedla ministerka s tým, že Azerbajdžan plánuje do budúcnosti ďalšie zvýšenie ťažby plynu.



Súčasťou delegácie sú aj slovenskí podnikatelia z oblasti zbrojárskeho priemyslu. "Vždy sme deklarovali, že pokiaľ súkromné spoločnosti budú mať záujem na Slovensku produkovať viacero výrobkov zbrojárskeho priemyslu, tak určite tomu nebudeme hatať cestu. Keďže Azerbajdžan ten dopyt po zbraniach má, tak slovenské firmy, slovenskí podnikatelia na to reagujú," doplnila ministerka. Zároveň zopakovala oficiálnu pozíciu vlády, že Európa má byť spoločenstvo, ktoré presadzuje mier a bola založená ako mierové zoskupenie.