Saková: Väčšina hlasujúcich zo zahraničia je mobilizovaná opozíciou

Bratislava 8. februára (TASR) - Väčšina ľudí, ktorí chcú hlasovať vo februárových voľbách do Národnej rady SR zo zahraničia, je mobilizovaná opozíciou. Vo svojej reakcii pre TASR to uviedla ministerka vnútra Denisa Saková s tým, že ona ako kandidátka strany Smer-SD chce rovnako mobilizovať ich voličov z regiónov, aby o Slovensku nerozhodovala iba Bratislava. Ministerka tak reagovala na výzvu občianskeho združenia Srdcom doma, ktoré zverejnilo video s vyjadrením Sakovej o ľuďoch, ktorí chcú voliť zo zahraničia.



"Ja ako kandidátka strany Smer-SD chcem rovnako mobilizovať našich voličov z regiónov, aby o Slovensku nerozhodovala iba Bratislava, tak ako tomu bolo v prezidentských voľbách či voľbách do európskeho parlamentu, kde bol priepastný rozdiel v účasti medzi Bratislavou a regiónmi, ktorý môže byť teraz podporený hlasmi zo zahraničia," vysvetlila Saková.



Občianske združenie Srdcom doma a následne aj podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga v sobotu vyzvali ministerku, aby vysvetlila svoje slová zo zverejneného videa. Saková v ňom publiku hovorí, že tieto voľby budú zvláštnejšie tým, že je okolo 60.000 žiadostí ľudí, ktorí žijú v zahraničí a ktorí si vypýtali volebné lístky a chcú prostredníctvom pošty voliť.



"Ja skutočne apelujem na vás, nedovoľme možno takýmto ľuďom, ktorí žijú v zahraničí...," uviedla Saková. Video však nezachytilo jej ďalšie slová a ani záver prejavu, preto ju združenie Srdcom doma i Šeliga vyzvali, aby vysvetlila, koho a prečo varuje pred hlasmi voličov, ktorí majú ústavné právo voliť. "Vytváranie obrazu voliča v zahraničí, ako niekoho, komu je potrebné zabrániť v participácii na veciach verejných zo strany predstaviteľov štátu, považujeme za trestuhodné prekračovanie právomocí verejného činiteľa a výzvy k takýmto krokom považujeme za protiústavné a za navádzanie k porušovaniu práva. V tejto súvislosti zvažujeme ďalšie právne kroky," uviedlo Srdcom doma.