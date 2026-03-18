< sekcia Slovensko
Saková verí, že koalícia bude po vylúčení Ferenčáka z Hlasu-SD funkčná
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) verí, že vládna koalícia bude funkčná aj po vylúčení poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka (nezaradený) zo strany Hlas-SD. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zdôraznil, že sa plní programové vyhlásenie vlády. Ministri to vyhlásili v stredu na úrade vlády.
„Skúsme veriť v to, že koalícia bude funkčná,“ odpovedala ministerka hospodárstva po rokovaní vlády na otázku, týkajúcu sa troch poslancov okolo ministra športu Rudolfa Huliaka (nezávislý).
Šaško neeviduje žiadny problém. „Moje zákony a myslím si, že aj zákony koalície ako celku prechádzajú často tou istou väčšinou ako pri vzniku tejto koalície,“ vyhlásil.
Koaličná strana Hlas-SD vylúčila zo svojich radov Ferenčáka. Podnet mal prísť od okresnej organizácie Kežmarok, následne návrh na vylúčenie mala schváliť krajská rada Hlasu-SD v Prešovskom kraji a potom ho malo potvrdiť predsedníctvo strany. Ferenčák to vníma ako perzekúciu. Uviedol, že bude podporovať legislatívne návrhy v prospech občanov SR a na podporu iných nevidí dôvod.
Ferenčák koncom vlaňajška odišiel z poslaneckého klubu Hlasu-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu-SD odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Argumentoval vtedy, že nevie zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Deklaroval však, že v strane zostáva. Stranícky šéf Matúš Šutaj Eštok vtedy komentoval, že nemá ambíciu Ferenčáka zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok.
