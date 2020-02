Saková: Verím, že rok 2020 bude z pohľadu tragédií milosrdnejší

Bratislava 5. februára (TASR) - Pevne verím, že rok 2020 bude pre všetkých Slovákov z pohľadu množstva tragédií milosrdnejší. Ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) to uviedla v stredu na slávnostnom oceňovaní záchranárov v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu. Celkovo si ocenenia prevzalo 266 záchranárov, ktorí zasahovali pri najtragickejších udalostiach minulého roka. Na ceremoniáli sa zúčastnil aj premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a minister obrany Peter Gajdoš (SNS).



Ministerka v príhovore spomenula najväčšie tragédie roka 2019 - výbuch plynu s následným požiarom v bytovom dome v Prešove a nehodu autobusu pri Nitre. Vyzdvihla úsilie všetkých policajtov, hasičov, dobrovoľníkov, príslušníkov horskej služby, duchovných, psychológov, vojakov i odborníkov z chemických laboratórií, ktorí pomáhali zachraňovať životy i majetok občanov. "Chcem, aby ste vedeli, že si vašu prácu nesmierne vážime a sme na ňu hrdí," prihovorila sa prítomným. Zároveň im zaželala, aby sa z každého výjazdu vrátili domov živí a zdraví.







"Stelesňujete všetky dobré vlastnosti slovenského národa," vyhlásil pred sálou Pellegrini. Záchranárom poďakoval za to, že v tých najkritickejších chvíľach nasadzujú svoje životy, za to, že sú pozitívnou inšpiráciou pre všetkých a piliermi spoločnosti.



Medzi ocenenými bol aj veliteľ zásahu pri výbuchu bytovky na Mukačevskej ulici v Prešove Peter Bartoš. Už pri príchode na miesto činu si podľa svojich slov uvedomoval, že ide o mimoriadne závažnú udalosť, ktorá si bude vyžadovať viac príslušníkov i techniky. "Bolo to niečo nevídané," opísal zásah v Prešove aj ocenený policajt Stanislav Dujava. Spomína, ako sa na zemi povaľovali časti nábytku, fotografie i telá obetí.



Ďalší ocenení pomáhali napríklad pri zrážke vyhliadkových lodí v Budapešti, záchrannej akcii vo Veľkej snežnej jaskyni v poľských Tatrách, výbuchu chemického skladu v Trnave či páde stíhačky MiG-29 pri Nitre. Boli medzi nimi príslušníci HaZZ, Horskej záchrannej služby, Policajného zboru, Komplexnej centrálnej záchrannej služby či dobrovoľných hasičských zborov.