Saková vidí za zmenou paragrafu 363 posilnenie právomocí D. Lipšica

Bratislava 3. októbra (TASR) – Opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR z mimoparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková si myslí, že zmena paragrafu 363 by vložila do rúk špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica väčšie právomoci. Za takouto úpravou vidí mocenské boje. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽANO) považuje takéto výroky za dezinformácie. Uviedli to v nedeľnej politickej diskusnej relácii Na telo v TV Markíza.



Grendel zdôraznil, že prehodnotenie paragrafu 363 sa spomínalo už v programovom vyhlásení vlád Igora Matoviča aj Eduarda Hegera (obaja OĽANO). Vylúčil, že by k takémuto kroku malo dôjsť pre špeciálneho prokurátora. Poznamenal, že aj generálny prokurátor Maroš Žilinka pri výberovom konaní na svoj post spomenul zmenu paragrafu.



Pripomenul, že ľuďom pred voľbami sľúbili, že budú vyšetrovať korupciu. Podľa jeho slov sa tak doposiaľ nedialo v takej intenzívnej miere ako teraz. Poukázal na to, že 26 ľudí sa už priznalo, že ku korupcii dochádzalo za minulej vlády. Saková zasa reagovala, že polícia mala rozviazané ruky už za pôsobenia Milana Lučanského na čele Policajného zboru. Tvrdí, že rovnako "rozviazané ruky" mali v tom čase aj orgány činné v trestnom konaní.



Obaja sa zhodli na tom, že v kauzách nemajú obvinenia stáť len na jednom kajúcnikovi. "Nie je možné, aby kajúcnik, ktorý páchal trestnú činnosť a mal dostať 25 rokov alebo doživotie, vyviazol s podmienkou a finančným trestom len preto, lebo rozpráva a obviňuje ľudí, o ktorých obvinenia úplne nie sú pravdivé," doplnila Saková.



Grendel dodal, že nevie o tom, že by malo dôjsť k zmenám vo vedení Slovenskej informačnej služby.