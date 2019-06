Saková: Zákrok policajtov na Obchodnej ulici preveruje inšpekcia

PREČÍTAJTE SI TIEŽ: VIDEO ZO ZÁSAHU V BRATISLAVE: Postrelili agresívneho muža a dievča

Bratislava 4. júna (TASR) - Incidentom na Obchodnej ulici v Bratislave z minulého piatka (31. 5.) sa zaoberá inšpekcia Ministerstva vnútra (MV) SR. Šéfka rezortu vnútra sa v utorok plánuje stretnúť s policajtmi, ktorí pri udalosti zasahovali. Povedala to novinárom v utorok po rokovaní vlády.povedala Saková. Doplnila, že podľa jej informácií bola prvá hliadka na mieste do siedmich minút.Incident, ktorý vyústil do streľby na Obchodnej ulici v Bratislave, sa začal pred Ministerstvom financií SR na Štefanovičovej ulici. Útočník sa chcel násilím dostať do budovy ministerstva, kde pobodal príslušníka finančnej správy. Polícia ho následne dostihla na Obchodnej ulici, na výzvy policajtov nereagoval. Na jeho zastavenie použili služobnú zbraň. Polícia tvrdí, že postupovala tak, aby bola zabezpečená ochrana života a zdravia osoby, voči ktorej zasiahla. Pri zásahu poranili nezúčastnenú osobu, 15-ročné dievča.