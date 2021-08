Saková: Zmeny zákona o polícii musia byť v súlade s reformou justície

Bratislava 27. augusta (TASR) – Všetky zmeny v zákone o Policajnom zbore musia byť v súlade s reformou justície s cieľom zlepšiť vymožiteľnosť práva. Podpredsedníčka parlamentného brannobezpečnostného výboru a bývalá ministerka vnútra Denisa Saková (nezaradená) pôsobiaca v mimoparlamentnej strane Hlas-SD na to upozornila v reakcii pre TASR na predloženú novelu zákona.



„Pozorne sledujem všetky zmeny, ktoré predstavilo Ministerstvo vnútra SR v novele zákona o Policajnom zbore," uviedla Saková. Návrhu zákona a rozšíreným právomociam polície sa plánuje dôkladne venovať až po ukončení medzirezortného pripomienkového konania.



Zámer zrušiť povinnosť nosenia menoviek na policajných rovnošatách víta. „Je neprípustné, že v praxi často dochádza k atakom či vyhrážkam voči policajtom a ich rodinám. Je preto dôležité zákon nastaviť tak, aby boli policajti dostatočne chránení," komentovala Saková.



Pri určení základnej štruktúry Policajného zboru sa chce exministerka zaujímať, akým spôsobom bude upravené ďalšie členenie polície, ako aj kompetencie útvarov v rámci členenia, ktoré zákon prenecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. „K štruktúre sa vyjadrím až vtedy, keď členenie PZ bude finálne predstavené,” dodala.



Novela zákona o Policajnom zbore z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR zahŕňa napríklad zavedenie základnej štruktúry PZ, ale aj zrušenie menoviek na rovnošatách. Policajtom by mohlo tiež pribudnúť oprávnenie otvoriť byt aj v prípade podozrenia, že je v ňom týrané zviera a ďalšie kompetencie. Zaviesť by sa mohol aj priestupok proti verejnému poriadku spočívajúci v urážke verejného činiteľa pre výkon jeho právomoci. Materiál je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.