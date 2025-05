Saková: ZMOS je jeden z najvýznamnejších hlasov vo verejnej správe

Bratislava 27. mája (TASR) - Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa počas svojej 35-ročnej existencie stalo jedným z najvýznamnejších hlasov vo verejnej správe na Slovensku. V príhovore na začiatku 37. snemu ZMOS-u, ktorý sa v utorok a stredu (28. 5.) koná v Bratislave, to uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



„Výraznou zásluhou ZMOS-u sa podarilo formovať systém fiškálnej decentralizácie, pristúpiť k reforme regionálnej správy a samosprávy i precizovať originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy,“ upozornila Saková.



Ocenila samosprávy i za to, akým spôsobom sa podieľajú na formovaní centrálnych politík. „Vašimi komentármi a pripomienkami k legislatívnym návrhom formujete systém školstva, sociálnej politiky i hospodárskej politiky a rozvoja regiónov,“ dodala. Deklarovala, že ZMOS je dlhodobo rešpektovaným partnerom „každej vlády i parlamentu, ktoré tu boli“, rovnako i rešpektovaným medzinárodným partnerom. „Nie je to len združenie, ale inštitúcia, ktorá formuje rozvoj regiónov,“ zvýraznila.



Uistila, že exekutíva si uvedomuje dôležitosť samospráv pri vytváraní prostredia pre kvalitný život občanov Slovenska, rovnako si je vedomá, že ak má byť dosah opatrení na celoštátnej úrovni čo najefektívnejší, nemôže sa zaobísť bez zohľadnenia pripomienok a podnetov priamo z prostredia územnej samosprávy. „Chceme, aby Slovensko v rámci globálnych výziev, ako je adaptácia na klimatickú zmenu či priemyslová revolúcia, obstálo čo najlepšie. To sa však nepodarí bez úzkej spolupráce s regiónmi, mestami i obcami,“ dodala.



Podpredseda vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) zvýraznil význam strešnej samosprávnej organizácie pri presadzovaní práv obyvateľov miest a obcí, rovnako ocenil význam kooperácie pri dosahovaní míľnikov a implementácii plánu obnovy. „Bez samospráv by bol plán obnovy iba prázdny list, aj vďaka vám je to zatiaľ úspešný projekt,“ zdôraznil Kmec, ktorý je presvedčený, že kooperáciou sa podarí splniť i ďalšie dôležité termíny rozvojového programu.