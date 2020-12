Sakovú rozhodnutie o väzbe pre Milana L. neprekvapilo

Bratislava 7. decembra (TASR) - Exministerku vnútra Denisu Sakovú neprekvapilo rozhodnutie o väzobnom stíhaní bývalého policajného prezidenta Milana L. Vláda si podľa nej prostredníctvom polície a prokuratúry dokazuje, že má moc a maskuje svoju neschopnosť pri riadení krajiny. Súčasná poslankyňa Národnej rady SR pôsobiaca v mimoparlamentnom Hlase-SD na sociálnej sieti vyzvala tiež na rešpektovanie prezumpcie neviny.







"Verím, že vyšetrovatelia si robia svoju prácu v zmysle zákona a podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. A že hlavné slovo budú mať v ďalšom procese najmä jasné dôkazy, nielen výpovede kajúcnikov pochybnej informačnej hodnoty," skonštatovala. Dodala, že dané výpovede evidentne ani neprechádzajú riadnym operatívnym preverením všetkých vypovedaných faktov kajúcnikov.



V zdôvodnení Špecializovaného trestného súdu Sakovej prišla absurdná najmä časť, v ktorej sudkyňa hovorí o tom, že by bývalý policajný prezident by mohol ujsť do Ameriky. Myslí si, že keby tak chcel urobiť, spravil by tak dávno a nevrátil by sa po predvolaní polície zo zahraničia.



Exministerka tiež vyzdvihla dlhoročné výsledky pôsobenia Milana L. v polícii. Za jeho vedenia polície sa podľa nej "začali veci a procesy hýbať". Pripomenula, že pri výberovom konaní zaňho vo výbore hlasovali aj dnešní koaliční poslanci.



Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v nedeľu (6. 12.) rozhodol, že policajný exprezident Milan L. a ďalšie štyri osoby zadržané v rámci policajnej akcie Judáš budú stíhaní väzobne. Rozhodnutie nie je právoplatné, všetci obvinení podali sťažnosť, rozhodovať tak bude Najvyšší súd SR.