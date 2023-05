Saloň žiada vrátiť novelu o dobrovoľných hasičoch na dopracovanie

Bratislava 25. mája (TASR) - Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) žiada návrh novely zákona o ochrane pred požiarmi vrátiť na dopracovanie. Súčasný systém podľa neho funguje. Uviedol to počas diskusie v Národnej rade (NR) SR. Poslanec Roman Mikulec (OĽANO), ktorý ešte ako minister vnútra zákon presadil na vláde, deklaruje, že dobrovoľných hasičov v obciach sa zmena nedotkne. Cieľom zákona je podľa neho zefektívnenie systému prideľovania dotácií. Minister vnútra Ivan Šimko poprosil poslancov, aby zákon posunuli do druhého čítania, aby vznikol priestor na diskusiu o podobe legislatívy.



"Prečo ideme meniť niečo, čo funguje," pýta sa Saloň. Obáva sa, že ak sa zmení financovanie na systém výziev, v obciach, ktoré nedostanú peniaze, môže byť fungovanie dobrovoľných hasičských zborov ohrozené. Poukázal aj na negatívne stanovisko občianskeho združenia Dobrovoľná požiarna ochrana (DPO) SR, ktoré hovorí o snahe o jeho likvidáciu. Poslanec preto predložil procedurálny návrh, ktorým navrhuje vrátiť zákon na dopracovanie a v prípade jeho neschválenia chce, aby parlament nepokračoval v rokovaní o novele.



Mikulec vysvetlil, že HaZZ má od DPO SR iba prevziať administratívu týkajúcu sa dotácií pre dobrovoľné hasičské zbory, keďže DPO SR nemá na ňu dostatok personálu. "Nedotkne sa to činnosti dobrovoľných hasičov v jednotlivých obciach, práve naopak. Prideľovanie dotácií bude oveľa transparentnejšie, efektívnejšie," uviedol v rozprave. Poznamenal, že nie všetci dobrovoľní hasiči sú členom DPO SR.



Podľa ministra vnútra sa posunutím zákona do druhého čítania vytvorí priestor na debatu o zákone. Je pripravený sa stretnúť aj so zástupcami DPO SR. Následne sa rozhodne, či zákon nechá v legislatívnom procese alebo nechá rozhodnutie na poslancov.



Podľa návrhu novely zákona o ochrane pred požiarmi by nemala dotácie z rozpočtu ministerstva vnútra pre dobrovoľné hasičské zbory obce poskytovať DPO SR, ale Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Na HaZZ majú zároveň prejsť aj kompetencie rozhodovať o zaraďovaní obecných hasičských zborov do kategórií. Navrhuje sa tiež rozšírenie okruhu žiadateľov o poskytnutie dotácie o občianske združenia pôsobiace v oblasti ochrany pred požiarmi. O zákone sa má hlasovať vo štvrtok popoludní.