Samit s Činou potvrdil záujem o spoluprácu, informoval Úrad vlády SR

Bratislava 9. februára (TASR) - Rok 2021 bude vo vzťahoch Číny a krajín strednej a východnej Európy rokom spolupráce v oblasti poľnohospodárskej diverzity. Potvrdil to podpis Protokolu o vývoze jahňacieho mäsa zo Slovenska do Číny. Udialo sa tak na online samite čínskeho prezidenta Si-Ťin-pchinga a predstaviteľov 17 štátov strednej a východnej Európy, ktorého sa zúčastnil aj predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO). Informoval o tom Úrad vlády (ÚV) SR.



Samit potvrdil záujem o spoluprácu na multilaterálnej úrovni, konštatuje ÚV. Približuje, že na ňom rezonovala aj otázka otvoreného a nediskriminovaného prístupu tovarov a služieb, najmä v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, na čínsky trh.



"Slovensko považuje formát 17+1 za doplnkový a pevne ukotvený k dialógu na úrovni Európska únia - Čína, ktorý naďalej zostáva hlavným pilierom našej spolupráce," povedal Matovič. Pre Slovensko je kľúčová oblasť infraštruktúry, osobitne nákladnej železničnej dopravy. Tá vzhľadom na klimatické ambície rastie na význame, podotkol ÚV. Ďalej to je veda, výskum a inovácie. Aktivity Slovenska v tomto smere podľa ÚV vyzdvihol aj čínsky prezident. Pre SR je dôležitý aj vývoz potravinárskych výrobkov, o ktorý sa aktívne usilujú všetky krajiny regiónu.



Napriek rozdielom v histórii, tradíciách, hodnotách či prístupoch vyjadril premiér nádej, že krajiny budú "pristupovať k spolupráci s otvorenou mysľou". Privítal tiež príspevok Číny do portfólia dostupných celosvetových vakcín. Predseda vlády pozitívne vníma aj rozhodnutie Číny naplniť cieľ mať klimaticky neutrálnu ekonomiku.