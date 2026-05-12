Samit S3 riešil globálne výzvy i riziká moderných technológií či AI
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Na utorkovom prezidentskom samite Slavkovského formátu (S3) v Bratislave riešili hlavy štátov zahraničnopolitické výzvy a ich dosahy pre región i vplyv umelej inteligencie a moderných technológií. Zhodujú sa, že spoločná koordinácia Slovenska, Rakúska a Českej republiky je dôležitá pre presadzovanie spoločných riešení. Všetci traja prezidenti zároveň ocenili konštruktívnu a otvorenú diskusiu a potvrdili dobré vzťahy medzi krajinami. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii po skončení samitu.
„Medzi nami troma vládne harmónia, dobrý, priateľský aj pracovný vzťah a dobrá spolupráca,“ vyhlásil prezident SR Peter Pellegrini. Priblížil, že s hlavami štátov spoločne diskutovali o všetkých aktuálnych geopolitických otázkach a o ich vplyvoch na všetky tri krajiny. Zdôraznil potrebu spolupráce krajín. „Ani jedna z našich krajín tomu nedokáže čeliť, preto je dôležité, aby sme sa stretávali a spoločne koordinovali naše pozície a hľadali riešenia,“ povedal.
Za najzaujímavejšiu časť rokovania považuje Pellegrini debatu o moderných technológiách a AI. Hlavy štátov sa podľa jeho slov zhodli na potrebe nájsť zdravý balans v tom, ako ich regulovať. „Navrhol som, aby sme spoločne koordinovali prípravu legislatívy, ktorá by mala obmedziť prístup mladých k sociálnym sieťam,“ doplnil s tým, že prinášajú benefity, ale aj mnohé riziká.
Rakúsky prezident Alexander Van der Bellen ocenil spôsob, akým SR vedie predsedníctvo S3. Rakúsko podľa jeho názoru bude k predsedníctvu pristupovať taktiež dynamicky. Zdôraznil dôležitosť spolupráce krajín. „Nás nespája len geografia a história, ale aj spoločné záujmy a spoločné výzvy, ktorých je veľmi veľa. Takže, keď sú naozaj prepojené ekonomiky a spoločnosti, tak, ako je to v našom prípade, samozrejme, musíme koordinovať naše postupy v budúcnosti, či už ide o energetickú bezpečnosť, dopravu alebo ekonomické rámcové podmienky,“ poznamenal. Považuje za dôležitú pravidelnú výmenu informácií i skúseností medzi krajinami. Je tiež podľa neho prirodzené, že nie na všetkých otázkach sa nájde zhoda. Rovnako súhlasí, že pri moderných technológiách a AI je potrebné nájsť riešenie, ktoré umožní využívať ich zmysluplne, no s kritickým postojom voči dezinformáciám.
Český prezident Petr Pavel vyzdvihol, že spolupráca medzi krajinami funguje na všetkých úrovniach. „Práve dobré susedské vzťahy sú základom dobrých vzťahov v Európe. A základom týchto vzťahov je to, že sme k sebe úprimní, že si rozumieme a urobíme si čas vypočuť jeden druhého a tiež porozumieť argumentom jeden druhého,“ povedal. Ocenil, že samit vytvoril priestor nielen na diskusiu o zahraničnopolitických otázkach, ale aj na lepšie porozumenie situácie v jednotlivých krajinách. „Aby sme lepšie rozumeli motivácii k niektorým rozhodnutiam alebo vyjadreniam,“ doplnil. Podotkol, že výzvy AI sa nebudú týkať len dosahov na mladých, ale napríklad aj oblasti bezpečnosti, obrany či štátnej správy. „Som rád, že sme tomu dali, povedzme, všeobecnú úvodnú kapitolu, v ktorej budeme pokračovať, v ktorej sa budeme koordinovať a budeme sa snažiť o to, aby bol hlas z našej časti Európy počuť aj na úrovni Európskej únie,“ dodal Pavel.
Súčasťou samitu S3 bola aj prezentácia študentských inovačných projektov. Všetky tri hlavy štátov ocenili úroveň práce mladých i prezentácie ich projektov. „Zhodli sme sa, že sa nemusíme báť o našu budúcnosť, ak máme v mladej generácii takýto obrovský potenciál,“ vyhlásil Pellegrini.
V utorok sa v Bratislave uskutočnilo druhé stretnutie na úrovni prezidentov krajín S3. Prvé sa konalo v marci minulého roka pri príležitosti desiateho výročia Slavkovskej deklarácie na zámku v Slavkove pri Brne.
