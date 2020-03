Potraviny a drogéria pre všetkých - spolu to zvládneme

Pre úspešné zvládnutie situácie vás prosíme o ohľaduplnosť a dodržiavanie nasledovných odporúčaní:

• Vyhnite sa nákupom v čase špičky. Prosíme, nechajte deti doma a nákup urobte sami;

• Pri návšteve predajní používajte ochranné rúško a noste ho počas celej doby pobytu v obchode tak, aby zakrývalo ústa aj nos;

• Ak rúško nemáte, použite, prosím, vreckovku, šál alebo akýkoľvek materiál na prikrytie nosa a úst v záujme ochrany nielen seba, ale aj ostatných;

• Pri nakupovaní dbajte na odporúčania zdravotníkov. Ani počas nakupovania sa nedotýkajte tváre, najmä pier, nosa a očí;

• Ak máte kašeľ alebo nádchu, vyhýbajte sa, prosím, návšteve predajní; v krajnom prípade výlučne s ochrannou maskou na nos a ústa; na ľudí v obchode, prípadne na jedlo a iné výrobky, prosíme nekašlite a nekýchajte;

• Pri nutnosti kýchania si zakryte prosím, ústa a nos lakťom alebo vreckovkou; vreckovku uschovajte a nevyhadzujte do koša v predajni a jej blízkom okolí;

• Nenaberajte čerstvé výrobky (najmä pekárske) holými rukami, používajte jednorazové rukavice alebo vrecká;

• Nakupujte iba to, čo naozaj potrebujete. Ak sa nezmyselne zásobíte prehnaným množstvom produktov, ohrozíte jeho dennú dostupnosť pre iných;

• Počas nákupu, prosím, dodržujte bezpečnostnú vzdialenosť pri obslužných pultoch, či platení;

• Odporúčame platby bezhotovostným stykom, je to rýchlejšie a pohodlnejšie;

• Ak je možné, použite samoobslužné pokladne.