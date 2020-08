Samospráva: Mesto Snina chce pokračovať v projektoch aj napriek kríze

Bratislava 18. augusta (TASR) - Slovenské mestá a obce sa v posledných mesiacoch musia boriť s finančnými problémami, ktoré komplikuje pandémia nového koronavírusu. Citeľný pokles príjmov očakávajú aj v meste Snina. Situácia si vyžiada isté obmedzenia investícií, napriek tomu však mesto plánuje pokračovať v projektoch. Konštatovala to v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV primátorka Daniela Galandová.povedala primátorka. Dodala, že pri tvorbe rozpočtu na ďalší rok budú musieť prezieravo plánovať výdavky, nakoľko sa vývoj nedá presne odhadovať.Sninská radnica sa angažuje v niekoľkých projektoch. Väčšinou ide o investičné zámery na území svojho katastra. V nasledujúcich rokoch však plánuje spoluprácu rozšíriť na širší región. Jedným z takýchto projektov má byť napríklad budovanie cyklotrasy, ktorá by mala vytvoriť bezpečný prístup turistov do Polonín.vysvetlila Galandová.Zdôraznila, že mnohé problémy presahujú územia katastrov a preto ich samosprávy musia riešiť koordinovane. Navyše aj výzvy na dotácie projektov majú byť nastavené tak, že zasiahnu do územia širších regiónov a preto je spolupráca obcí a miest viac ako potrebná.uviedla Galandová.