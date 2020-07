Samosprávne kraje apelujú na lepšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov

Trnava 22. júla (TASR) - Eurofondy v súčasnosti tvoria 80 percent všetkých verejných investícií na Slovensku. Združenie krajov SK8 preto dlhodobo apeluje na lepšie a rýchlejšie čerpanie eurofondov. Uviedol to predseda združenia SK8 a Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič pri stretnutí so štátnym tajomníkom Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Vladimírom Ledeckým.



Hlavnou témou stretnutia bolo hľadanie spôsobu zlepšenia a zrýchlenia čerpania eurofondov v dobiehajúcom programovom období 2014-2020, ako aj v blížiacom sa období 2021-2027. "Prezentoval som naše odporúčania v príprave nového programového obdobia. Ak čoskoro nezodpovieme otvorené otázky, nebudeme schopní hneď od začiatku roka 2021 čerpať nové európske fondy, čo by bola zásadná chyba a premárnená príležitosť," uviedol predseda TTSK.



Podľa jeho slov predsedovia samosprávnych krajov upozorňovali už predchádzajúcu vládu, že predlžovanie a komplikovanie procesu prípravy nového programového obdobia 2021-2027 poškodí schopnosť čerpať eurofondy. "Samotná Európska komisia sa v minulosti viackrát jasne vyjadrila, že je na zodpovednosti členského štátu, ako si nastaví vnútorné parametre. V záujme čo najskoršieho začiatku čerpania TTSK presadzuje vylepšenie súčasného modelu. Zásadné zmeny alebo tvorba modelu totiž môžu nanovo výrazne predĺžiť už beztak oneskorené prípravy," doplnil Viskupič.



Európske štrukturálne a investičné fondy sú vo všeobecnosti jedným z najdôležitejších zdrojov finančných prostriedkov, z ktorých samosprávy spolufinancujú kapitálové investície do cestnej infraštruktúry, zlepšenia prístupu k verejným službám či rozvojové projekty so zameraním napríklad na ochranu životného prostredia.



V tejto súvislosti predseda TTSK adresoval podpredsedníčke vlády a ministerke Veronike Remišovej (Za ľudí) list s návrhmi konkrétnych opatrení na zásadné zrýchlenie procesov. "Predovšetkým ide o opatrenia týkajúce sa kontroly verejného obstarávania, aby obce a mestá mohli čerpať prostriedky na rekonštrukcie škôlok či výstavbu cyklotrás. Prijatie opatrení by už toto leto výrazne pomohlo zlepšiť čerpanie ešte v aktuálnom programovom období 2014-2020," uviedol odbor komunikácie TTSK.



"Špeciálne v období ekonomickej recesie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19 môžu eurofondy nasmerované do opráv ciest alebo energetického zefektívnenia budov škôl, kultúrnych inštitúcií či zariadení sociálnych služieb pomôcť pri obnove ekonomickej aktivity a udržaní zamestnanosti," doplnil predseda SK8.