Kraje chcú rokovať s premiérom o kompenzácii výpadku v rozpočtoch

Kremnica 2. júna (TASR) – Samosprávne kraje chcú rokovať s premiérom aj ministrom financií o tom, akým spôsobom budú vyšším územným celkom vykompenzované výpadky v rozpočtoch v dôsledku prijatia protiinflačnej pomoci. Združenie samosprávnych krajov SK8 vo štvrtok v Kremnici upozornilo na to, že v dôsledku nižších príjmov budú musieť samosprávne kraje prijímať viacero opatrení s negatívnym dosahom na ich fungovanie.



Predseda SK8 a tiež predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič označil štvrtkové rokovanie združenia za jedno z vôbec najťažších. "Prijali sme rozhodnutia, že potrebujeme, aby sa vláda konečne začala správať k samosprávam ako k partnerovi. Ak štát chce financovať svoje vlastné priority a pomáhať rodinám, má to financovať zo svojich vlastných zdrojov," uviedol Viskupič.







SK8 chce s ministrom financií Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) rokovať o kompenzáciách pre samosprávy, ktorých rozpočty negatívne ovplyvní prijatá protiinflačná pomoc rodinám. "Aby sme dostali odpovede na otázky, akým spôsobom máme držať úroveň behu služieb, ktoré poskytujeme občanom, a úroveň financií, ktoré dávame na investície, bez toho, aby nám štát pomohol," dodal Viskupič.



Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu prijatie zákona o protiinflačnej pomoci spôsobí, že kraje budú musieť utlmiť akékoľvek rozvojové aktivity a fungovať budú len s veľkými ťažkosťami. V súvislosti so zákonom chce SK8, Únia miest Slovenska a Združenie miest a obcí Slovenska v pondelok (6. 6.) diskutovať aj s prezidentkou SR.







"Na tomto stretnutí ju poprosíme, aby zvážila nepodpísanie zákona a aby eskalovala tento zákon na Ústavný súd SR, keďže máme vážne pochybnosti o tom, akým spôsobom bolo toto rozhodnutie urobené," povedal Droba. S týmto záverom súhlasili všetci predsedovia samosprávnych krajov s výnimkou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.



"Nástroj, ktorý zníži daňové zaťaženie rodín, považujem za dobrý nástroj. To, čo považujem za veľmi zlé, je, že vláda nám nedala žiadnu kompenzáciu daňovo-odvodových príjmov," vysvetlila Jurinová. Ako dodala, SK8 vo štvrtok rokovala aj o potrebe dofinancovania zdravotníctva štátom. Prioritou pre samosprávne kraje je, aby sa naštartovala reforma siete ambulantnej starostlivosti.



Samosprávne kraje sú tiež pripravené pripojiť sa k štrajkovej pohotovosti ZMOS-u. O konkrétnej forme budú rozhodovať jednotlivé kraje samostatne. "Nebudeme to však robiť tak, aby sme znížili kvalitu našich služieb a nedodali to, čo obyvatelia našich krajov od nás čakajú," priblížil Droba.