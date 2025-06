Samosprávy vyzývajú na riešenie pohodených cigaretových filtrov

Bratislava 30. júna (TASR) - Únia miest Slovenska (ÚMS), Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) a spoločnosť SPAK-EKO, združujúca výrobcov tabakových výrobkov, vyzývajú rezort životného prostredia o schválenie systému, ktorý by riešil vznik voľne pohodených filtrov z cigariet pre celé Slovensko. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



Spôsob, akým sa v obciach a mestách zabezpečí zníženie výskytu voľne pohodených filtrov z cigariet, malo Slovensko zadefinovať najneskôr do decembra 2024, priblížila Piršelová. Keďže sa to nepodarilo, Európska komisia začala konanie voči Slovensku a zaslala formálnu výzvu. Ďalším krokom bude infringement. „Systém, ktorý sme pred dvomi rokmi rozbehli na dobrovoľnej báze so samosprávami, je pripravený zastrešiť túto povinnosť. Už dnes prispievame samospráve na čistenie ulíc a verejných priestorov od cigaretových filtrov, ako aj na osadzovanie smetných nádob. Zo strany Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR ho stačí oficiálne schváliť pre celé Slovensko,“ vysvetlil výkonný riaditeľ SPAK-EKO Miroslav Jurkovič.



Spoločnosť v súčasnosti prispieva vyše 40 samosprávam na smetné nádoby aj na čistenie verejných priestorov od cigaretových filtrov. Spoločné aktivity samospráv a SPAK-EKO sú taktiež spojené s edukáciou a prevenciou odhadzovania filtrov na zem. V prípade, že by MŽP schválilo rozbehnutý dobrovoľný systém pre celé Slovensko, je spoločnosť pripravená zapájať samosprávy rýchlejšie.



Samosprávy považujú aktivitu spoločnosti za dobrú cestu boja s odpadom z tabakových výrobkov. „V prípade cigaretových filtrov, teda odpadu z tabakových výrobkov, máme dobré skúsenosti so systémom SPAK-EKO a boli by sme radi, keby sa tento systém stal oficiálnym a rozšíril sa tak na všetky mestá a obce,“ podotkol predseda ZMOS Jozef Božik. Práve mestá a obce majú podľa neho zo zákona rozsiahle povinnosti spojené s riešením odpadu vrátane financovania čistenia verejných priestorov a vysporiadania sa s ním.



Z pohľadu ÚMS by malo ministerstvo čo najskôr povedať, akým spôsobom sa Slovensko vysporiada s týmto druhom odpadu. Opatrenia, ktoré riešia tento typ odpadu, sa nedajú zavádzať zo dňa na deň, tvrdí šéf ÚMS Richard Rybníček.



Výrobcovia a dovozcovia tabakových výrobkov založili SPAK-EKO v roku 2023 aj vzhľadom na očakávané zavedenie povinností vyplývajúcich z legislatívy EÚ v oblasti mikroplastového odpadu. V tom istom roku spustila spoločnosť na dobrovoľnej báze systém, ktorý neskôr spolu s ÚMS a ZMOS ponúkli aj MŽP ako riešenie povinnosti. Od roku 2023 SPAK-EKO do tohto dobrovoľného systému postupne zapájal obce a mestá.