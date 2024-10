Samosprávy by mali mať podľa Majerského a Danka viac kompetencií

Bratislava 20. októbra (TASR) - Podpredseda parlamentu a líder koaličnej SNS Andrej Danko aj poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda opozičného KDH Milan Majerský sa zhodujú na potrebe väčšej decentralizácie krajiny. Samosprávy by podľa ich slov mali mať viac kompetencií. Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.



"Decentralizácia alebo dokončenie decentralizácie je to, čo pomôže," povedal Majerský. Poukázal pritom na systém verejnej správy v Česku. "Mestá, obce a hlavne vyššie územné celky sú najefektívnejším správcom verejných financií," skonštatoval. K téme reformy verejnej správy, prípadne aj zmeny volebného systému, by mali rokovať politici naprieč celým spektrom pri okrúhlom stole.



Danko mieni, že treba otvoriť debatu o súhre štátu a samospráv. Očakáva, že starostovia, primátori a predsedovia samosprávnych krajov predstavia ich návrh reformy. "Aby to nebol diktát štátu," podotkol. Súhlasí aj s prípadnou väčšou decentralizáciou. Hovoril o väčších kompetenciách pre mestských policajtov či možnosti výberu pokút samosprávami za prekročenie rýchlosti.



Politici diskutovali aj o slovenskom zdravotníctve. Zhodli sa na potrebe reformy a systémových zmien. Danko upozornil na to, že v rezorte sa strácajú peniaze. Opätovne kritizoval exministerku Zuzanu Dolinkovú (Hlas-SD). Treba podľa neho začať diskutovať o úpravách pri viacerých problematikách, napríklad o zisku v zdravotníctve či o možnosti financovania športu zdravotnými poisťovňami.



Obaja veria, že potrebné opatrenia predstaví nový šéf rezortu Kamil Šaško (Hlas-SD). Zdravotníctvo sa však podľa Majerského musí stať premiérskou témou. "Nemôže to byť téma iba jednej vládnej politickej strany. Premiér sa musí osobne zasadiť za to, aby do zdravotníctva išli finančné prostriedky a urobila by sa dobrá konsolidácia," dodal.



Diskutujúci otvorili aj otázku predsedu parlamentu. Líder SNS deklaroval, že rešpektuje poverenie pre Petra Žigu (Hlas-SD) viesť NR SR. "Aj keď mám výhradu k jeho plnej moci," povedal. Voľba nového šéfa parlamentu sa podľa jeho slov bude riešiť až po dohode v rámci koalície. Predseda kresťanských demokratov skritizoval, že parlament ešte nemá riadneho predsedu. Označil to za hanbu.



Politici sa venovali aj vojenskému konfliktu na Ukrajine. Danko zopakoval, že je proti vstupu Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a v tejto fáze aj Európskej únie (EÚ). Rovnako podľa vlastných slov odmieta dodávky zbraní do krajiny. "Máme s tým vnútrokoaličný problém," poznamenal. Majerský deklaroval, že je za vstup Ukrajiny do EÚ aj NATO, ale len v prípade splnenia všetkých podmienok.