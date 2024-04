Samosprávy majú za výdavky počas prílevu cudzincov získať 96.342 eur

Bratislava 5. apríla (TASR) - Za výdavky počas štyroch mimoriadnych situácií v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov z tretích krajín by mali preplatiť samosprávam spolu 96.342 eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva vnútra (MV) SR predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Predkladaný návrh rozoberá mimoriadne situácie vyhlasované v období od 1. septembra 2023 do 14. novembra 2023 v pôsobnosti okresných úradov Banská Bystrica, Bratislava, Prešov a Veľký Krtíš v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky z tretích krajín," priblížil rezort. Dodal, že návrh sa nedotýka mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s vojnou na Ukrajine.



Samosprávy sa pri hromadnom príleve cudzincov z tretích krajín starali o núdzové ubytovanie a zásobovanie na zabezpečenie základných životných potrieb. "Cudzincom bolo potrebné zabezpečiť prevoz a presun do pridelených núdzových ubytovaní, poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zabezpečenie humanitárnej pomoci, stravovania, hygienických balíčkov, dezinfekčných prostriedkov a tlmočníckych služieb," načrtol rezort. Rovnako bolo potrebné zabezpečiť v priestoroch a okolí núdzového ubytovania bezpečnosť, verejný poriadok a reguláciu pohybu osôb.