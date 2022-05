Samosprávy na východnom Slovensku sú v štrajkovej pohotovosti

Prešov 20. mája (TASR) - Viaceré mestá v Prešovskom samosprávnom kraji sú v štrajkovej pohotovosti, ku ktorej ich vyzvalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS). Ide o reakciu na vládne návrhy, ktoré výrazne zasiahnu do rozpočtov samospráv, ale aj dlhodobého prístupu štátu voči mestám a obciam.



"V súčasnosti razíme prístup, že nemôže dôjsť k obmedzeniu služieb pre obyvateľstvo, a to je pre nás prioritné. Zároveň však musí byť zrejmé, že samosprávy sú jedným z kľúčových partnerov priamo v regióne a zabezpečujeme mnoho kompetencií a iných úloh, a preto samotné pravidelné a predvídateľné financovanie je pre nás kľúčové z hľadiska nielen fungovania, ale aj investičného plánovania či rozvoja," uviedol pre TASR primátor Veľkého Šariša Viliam Kall. Mesto je podľa jeho slov pripravené ísť aj do ostrého štrajku. Veria, že konštruktívnou debatou dôjde k pozitívnemu posunu.



S postojom ZMOS-u sa stotožňuje i primátor mesta Lipany Vladimír Jánošík a ako povedal, podporuje závery mimoriadneho snemu ZMOS-u. Vo štvrtok (19. 5.) sa zapojili do štrajkovej pohotovosti a sú ochotní zapojiť sa aj do ostrého štrajku. "Obmedzujeme komunikáciu so štátom. Čo sa týka spolupráce so štátom, urážajú ma vyjadrenia predstaviteľov štátu voči samosprávam a neriešenie situácie s energiami," zdôraznil Jánošík.



Mesto Sabinov sa aktívne zapája do aktivít ZMOS-u vrátane štrajkovej pohotovosti. Vo štvrtok vyvesilo mestskú štandardu na pol žrde. "Mesto zároveň postupuje podľa spoločného vyhlásenia, ktoré ZMOS prijalo na svojom mimoriadnom sneme. So štátom komunikáciu ako takú neobmedzujeme, je v nevyhnutnom režime. Sme pripravení vstúpiť aj do ostrého štrajku. Myslíme si, že spolupráca samospráv so štátom by mala fungovať lepšie. Do 30. júna ostáva samospráva Sabinova v štrajkovej pohotovosti," povedal hovorca mesta Sabinov Juraj Vrábel.



Rovnako aj mesto Bardejov sa podľa jeho hovorcu Štefana Hija pripája k výzve ZMOS-u. Ako povedal, avizované kroky zo strany štátu môžu dostať samosprávu na kolená.



ZMOS od štvrtka vstúpil do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam. K výzve sa pridalo aj Združenie samosprávnych krajov SK8. K avizovanému štrajku sa plánuje pridať tiež Únia miest Slovenska.