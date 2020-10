Samosprávy pokračujú v príprave na testovanie, uviedol šéf Únie miest

Bratislava 22. októbra (TASR) - Zástupcovia samospráv si uvedomujú vážnosť situácie a deklarujú ochotu maximálne pomôcť pri brzdení šírenia pandémie ochorenia COVID-19. Po zasadnutí ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedli prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček a zástupca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Lukáš Baňacký. Informovali, že mestá a obce sa budú naďalej pripravovať na celoplošné testovanie, jeho realizáciu však definitívne potvrdia autority na základe výsledkov pilotného testovania, ktoré sa od piatka do nedele (23. 10. - 25. 10.) uskutoční v troch okresoch regiónu Orava a v okrese Bardejov.



"Ideme za primátormi a starostami s tým, že pokračuje príprava na testovanie, a treba povedať aj s tým, že situácia je naozaj vážna, čísla, ktoré sme videli, nás presvedčili, že je to vážnejšie, ako si všetci myslíme," povedal Rybníček.



V rámci organizačno-logistických otázok bolo podľa Rybníčka dohodnuté, že pre administratívnych pracovníkov – ako členov odberových tímov pri testovaní sa zvýši dohoda z 50 na 70 eur na deň.



V prípade kompenzácie finančných nákladov pre samosprávy Baňacký informoval, že by sa malo ísť cestou refundácie ako pri organizácii volieb. "Predpokladané náklady teraz nie sú vyčíslené, my sme sa predovšetkým zhodli, že samosprávy chcú pomôcť krajine, pretože situácia je naozaj vážna,“ zdôraznili predstavitelia samosprávnych organizácií. Obaja vyzvali na zníženie sociálneho kontaktu ľudí. Naznačili, že k tomu by mala smerovať aj forma lockdownu, ktorú má ohlásiť premiér.