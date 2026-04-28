Samosprávy sa môžu zapojiť do medzinárodného prieskumu mestskej zelene
Cieľom medzinárodného prieskumu je zistiť, ako samosprávy v praxi evidujú stromy, aké technológie využívajú, ako zapájajú verejnosť do plánovania, ale aj s akými problémami sa stretávajú.
Autor TASR
Bratislava 28. apríla (TASR) - Slovensko sa pripája k medzinárodnému prieskumu zameranému na správu mestskej zelene, ktorý sa realizuje v rámci iniciatív COST - Urban Forestry Network a Urban Tree Guard. Do prieskumu, ktorého cieľom je získať detailný obraz o tom, ako samosprávy naprieč celým kontinentom spravujú svoju zelenú infraštruktúru, sa doteraz zapojilo viac ako 190 miest z 19 európskych krajín. Na Slovensku tento prieskum koordinuje Geografický ústav Slovenskej akadémie vied (SAV).
Cieľom medzinárodného prieskumu je zistiť, ako samosprávy v praxi evidujú stromy, aké technológie využívajú, ako zapájajú verejnosť do plánovania, ale aj s akými problémami sa stretávajú. Úlohou je vytvoriť praktický nástroj na úrovni EÚ, ktorý má pomôcť mestám a obciam efektívnejšie plánovať údržbu, lepšie reagovať na klimatické výzvy a využívať reálne dáta pri tvorbe politík.
„Mestská zeleň nie je len o výsadbe stromov, je to kritická infraštruktúra, ktorá zvyšuje odolnosť našich miest voči klimatickej zmene. Zapojenie slovenských obcí do tohto európskeho prieskumu nám umožní získať dáta, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie rozhodovanie, efektívnejšie plánovanie a napokon aj na získavanie financií na rozvoj zelenej infraštruktúry,“ uviedol vedecký pracovník Geografického ústavu SAV Tomáš Goga. Do prieskumu sa môžu zapojiť samosprávy všetkých veľkostí na Slovensku.
Dotazník pozostáva z 24 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 15 až 20 minút. „Prieskum sa zameriava na praktické fungovanie správy mestskej zelene v obci. Odpovede z prieskumu nám pomôžu pochopiť reálnu situáciu v teréne,“ povedal Goga. Ako dodal, v prieskume overujú aj najvýznamnejšie výzvy a potreby samospráv.
Samosprávy zapojené do medzinárodného prieskumu získajú prístup k jeho výsledkom a výstupom.
Cieľom medzinárodného prieskumu je zistiť, ako samosprávy v praxi evidujú stromy, aké technológie využívajú, ako zapájajú verejnosť do plánovania, ale aj s akými problémami sa stretávajú. Úlohou je vytvoriť praktický nástroj na úrovni EÚ, ktorý má pomôcť mestám a obciam efektívnejšie plánovať údržbu, lepšie reagovať na klimatické výzvy a využívať reálne dáta pri tvorbe politík.
„Mestská zeleň nie je len o výsadbe stromov, je to kritická infraštruktúra, ktorá zvyšuje odolnosť našich miest voči klimatickej zmene. Zapojenie slovenských obcí do tohto európskeho prieskumu nám umožní získať dáta, ktoré sú nevyhnutné pre lepšie rozhodovanie, efektívnejšie plánovanie a napokon aj na získavanie financií na rozvoj zelenej infraštruktúry,“ uviedol vedecký pracovník Geografického ústavu SAV Tomáš Goga. Do prieskumu sa môžu zapojiť samosprávy všetkých veľkostí na Slovensku.
Dotazník pozostáva z 24 otázok a jeho vyplnenie trvá približne 15 až 20 minút. „Prieskum sa zameriava na praktické fungovanie správy mestskej zelene v obci. Odpovede z prieskumu nám pomôžu pochopiť reálnu situáciu v teréne,“ povedal Goga. Ako dodal, v prieskume overujú aj najvýznamnejšie výzvy a potreby samospráv.
Samosprávy zapojené do medzinárodného prieskumu získajú prístup k jeho výsledkom a výstupom.