Samosprávy sú pre štát podľa premiéra významným partnerom

Bratislava 8. septembra (TASR) – Samosprávy na Slovensku sú pre štát významným partnerom, vyhlásil premiér Eduard Heger (OĽANO) počas stredajšieho príhovoru na 31. sneme Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v Senci. Potvrdilo sa to podľa neho aj počas pandémie nového koronavírusu, zdôraznil preto dôležitosť pokračovania a prehlbovania vzájomnej spolupráce.



„Štát a samospráva sú ako pľúca, potrebujú dýchať spolu. Samospráva je organickou súčasťou štátu, všetci spolu sme v službe občanom. Slovensko je veľmi malá krajina na to, aby sme si dovolili nespolupracovať," skonštatoval Heger.



Predseda vlády sa obecným a mestským samosprávam poďakoval za pomoc počas pandémie, hoci to pre nich podľa jeho vlastných slov nebolo vôbec ľahké. Počas koronakrízy sa však podľa neho začala cesta hlbokej spolupráce, ktorá by sa mala naďalej prehlbovať. Je presvedčený, že iba vzájomnou spoluprácou bude možné dobiehať, respektíve aj predbiehať iné krajiny. Vyzval preto na korektnú diskusiu a spájanie síl pri práci pre občanov.



Premiér tiež pripomenul, že štát počíta so samosprávami ako s dôležitým partnerom aj pri implementácii plánu obnovy. Za výzvy označil stavebný zákon, investície, optimalizáciu siete nemocníc či súdnu mapu. Ubezpečil, že chce pokračovať v návšteve regiónov, stretávať sa chce osobne aj so zástupcami jednotlivých samospráv, pričom s ministrami bude hľadať riešenia na odstránenie prekážok a skvalitnenie služieb občanom. Premiér zároveň poďakoval Združeniu miest a obcí Slovenska k 30. výročiu.



Poďakovanie samosprávam adresovali aj ďalší predstavitelia vlády a Národnej rady SR. Za absolútny pilier v boji proti pandémii, aj tam, kde iný zlyhal, ich označil napríklad podpredseda NR SR Juraj Blanár (Smer-SD).



„Ak nebude fungovať samospráva, nebude fungovať ani štát," povedal Blanár. Podľa podpredsedu NR SR Gábora Grendela (OĽANO) sa samosprávy postavili pandémii čelom a priložili ruku k dielu, či už s postupmi súhlasili alebo nie, a to často na úkor času, rodiny, ale aj zdravia. Viacerí uznali, že bez samospráv by štát pandémiu nezvládol.