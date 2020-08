Samsung predstavil nové mobilné zariadenia vrátane telefónu Note20

Bratislava/Suwon 5. augusta (TASR) – Päticu nových mobilných zariadení predstavila v stredu spoločnosť Samsung na podujatí Galaxy Unpacked 2020 v juhokórejskom Suwone. Sú medzi nimi dva nové telefóny radu Galaxy Note20, dva tablety Galaxy Tab S7, skladací telefón Galaxy Z Fold2, slúchadlá Galaxy Buds Live a inteligentné hodinky Galaxy Watch 3. Na Slovensku však bude výrobca nové telefóny Note20 predávať so slabším procesorom Exynos 990.



Zrejme najočakávanejším bol smartfón Galaxy Note, ktorý bude výrobca ponúkať v dvoch verziách. Základná s názvom Galaxy Note20 ponúkne 6,7-palcový Super Amoled+ displej s rozlíšením 2400 x 1080 bodov a obnovovacou frekvenciou 60 Hz. Zadný fotoaparát má tri hlavné objektívy – základný 12 Mpix, ďalší 12 Mpix širokouhlý a 64 Mpix teleobjektív s trojnásobným hybridným optickým priblížením.



Väčší model Galaxy Note20 Ultra sa líši predovšetkým rozmernejším, 6,9-palcovým Dynamic Amoled 2X displejom s rozlíšením 3088 x 1440 bodov, ktorý zvláda 120 Hz obnovovaciu frekvenciu. Lepší je aj fotoaparát, ktorý má hlavný objektív so 108 Mpix snímačom a podporuje päťnásobný optický zoom či laserové ostrenie.



Podobne, ako v prípade predchádzajúcich modelov radov Galaxy S a Note, aj teraz Samsung použil dva typy procesorov. Na vybraných trhoch bude novinku predávať s novým Snapdragonom 865+, v Európe vrátane Slovenska to však bude Exynos 990. Ten podľa názoru viacerých odborníkov a výsledkov testov za Snapdragonom výkonovo čiastočne zaostáva. Nenaplnili sa tak očakávania, že výrobca použije inovovaný Exynos 992.



Podľa šéfredaktora magazínu TouchIT Ondreja Macka je síce procesor Exynos výkonovo slabší než Snapdragon, avšak jeho výkon je napriek tomu dostatočne vysoký a bežný používateľ by nemal zbadať rozdiel. "Všetky vlastnosti zostali zachované, takže osobne to nevidím ako veľký problém. Pravdou však je, že voči európskym a slovenským zákazníkom je to nespravodlivé, hlavne keď ide o prémiové zariadenie. Osobne si myslím, že procesor by mal byť vo všetkých regiónoch rovnaký," podotkol Macko pre TASR.



Dodal, že z výbavy nových telefónov Note ho zaujal jednoduchý a rýchly prenos rukou napísaných poznámok z mobilu do počítača, čo doteraz nebolo. "Veľmi oceňujem tiež plynulé zoomovanie pri natáčaní videa, čo funguje skvele. Navyše, je tam výborná spolupráca s ostatnými zariadeniami, napríklad slúchadlami, ktoré sa dajú použiť ako bezdrôtový mikrofón," konkretizoval šéfredaktor.