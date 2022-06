Sanácia odkaliska v Nižnej Slanej bude až po určení povinnej osoby

Bratislava 30. júna (TASR) - Sanácia odkaliska po železnorudnej bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava bude možná až po určení povinnej osoby. Minulý rok Okresný úrad Košice v tejto veci zastavil konanie, pretože nevedel povinnú osobu určiť. Pre TASR to uviedlo tlačové oddelenie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR.



"V prípade, ak nie je možné určiť povinnú osobu, príslušný okresný úrad zastaví konanie a zodpovednosť za sanáciu environmentálnej záťaže prechádza na štát," vysvetlil tlačový odbor. Envirorezort v takom prípade predkladá na rokovanie vlády návrh na určenie ministerstva, ktoré bude za sanáciu environmentálnej záťaže zodpovedné.



Odkalisko v Nižnej Slanej je podľa MŽP zahrnuté v Štátnom programe sanácie environmentálnych záťaží 2022 – 2027. Je tam zaradené medzi lokality, ktoré sú navrhnuté na sanáciu na základe realizovaného geologického prieskumu z roku 2015. "Jedným z výstupov prieskumu je štúdia uskutočniteľnosti sanácie, kde sú rozpracované štyri alternatívy sanácie, respektíve uzavretia odkaliska," poukázal rezort.



Lokalitu v rokoch 2016 až 2020 monitoroval Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, tým nadviazal na predošlý geologický prieskum. Monitorovanie potvrdilo podľa rezortu doterajšie poznatky o znečistení územia. "Lokalita sa preto v informačnom systéme envirozáťaží preradila z registra pravdepodobných do registra potvrdených envirozáťaží," skonštatoval.



Odkalisko medzi obcami Nižná Slaná a Gočovo začalo vznikať v 70. rokoch minulého storočia. Ide o pozostatok bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná fungoval do roku 2008. Podľa údajov envirorezortu je na skládke uložených takmer 5,5 milióna kubických metrov zvyškov po drvení železnej rudy. Odkalisko zaberá celkovú plochu viac ako 21,6 hektára a výška jeho hrádze je od päty 95 metrov. Envirozáťaž má podľa starostov okolitých obcí negatívny vplyv nielen na životné prostredie, ale aj majetok a zdravie obyvateľov.