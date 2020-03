Pohrebná asociácia: Pohrebné služby môžu fungovať

Bratislava 17. marca (TASR) – Pohrebné služby na Slovensku môžu byť otvorené a fungovať naďalej, pre tieto prevádzky neplatí nariadenie o zatvorení pre výskyt nového koronavírusu. Vyplýva to z výsledku rokovaní s Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Na utorkovom brífingu to uviedol Ladislav Stríž, predseda Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS). Dodržiavať sa však musia bezpečnostné odporúčania týkajúce sa rúšok, ochranných a dezinfekčných prostriedkov.



V tejto súvislosti ale zdôraznil, že mnohé pohrebné služby hlásia nedostatok ochranných rúšok, materiálu na dezinfekciu, rukavíc či ochranných oblekov. "Toto sa bude musieť doriešiť, pretože tých zásob je menej a menej," poznamenal Stríž, podľa ktorého niektoré pohrebné služby uvažujú o zatvorení, ak im dôjdu zásoby a štát im nepomôže. Dorokovať treba podľa neho aj to, ako budú pohrebné služby postupovať, v akom režime budú fungovať a ako budú vybavené v prípade úmrtia na nákazu novým koronavírusom.



Asociácia zároveň mestám a obciam odporúča, aby sa na dodržiavanie bezpečnostných predpisov nezabúdalo ani pri samotných pohreboch. Napríklad by sa mohla zapojiť polícia, ktorá by cintorín opáskovala a púšťala len tých, ktorí majú ochranné rúška. Na obradoch sa odporúča účasť čo najmenej ľudí, preferovať by sa mali ich konania v exteriéri. Na obrade v prípade kremácie sa odporúča prítomnosť maximálne desiatich ľudí.



V prípade, ak sa pochováva človek, ktorý na nákazu novým koronavírusom nezomrel, ale rodina je v karanténe, bolo by podľa Stríža dobré, keby pohreb vybavovala iná poverená osoba, prípadne je možnosť odloženia pohrebu. "Ak zomrie človek na koronavírus, odporúčame ho neobliekať, ale urobiť všetky opatrenia tak, aby bol uložený do vaku a konečnej rakvy a takto ho transportovať," skonštatoval Stríž s tým, že na obrade i na cintoríne by mala byť rakva uzatvorená.



V prípade úmrtia v zahraničí odporúča pozostalým skontaktovať sa s pohrebnou službou v mieste úmrtia a dohodnúť s ňou ďalší postup, teda či transportovať na Slovensko alebo telo spopolniť a až následne previezť. Ideálne by podľa Stríža bolo, keby bol zomrelý spopolnený, uvedomuje si však, že veľkú úlohu zohráva aj vierovyznanie či iné aspekty.