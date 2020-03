SAPIE: Pre rozvoj digitálneho priemyslu bude kľúčová reforma školstva

Bratislava 28. marca (TASR) – Pre rozvoj digitálneho priemyslu a inovácií bude kľúčová reforma školstva. Tvrdí to Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE), ktorá zároveň v otvorenom liste vyzvala novú vládu SR, aby venovala pozornosť aj umelej inteligencii, či digitálnym službám verejnej správy.



„Digitálna ekonomika ukazuje svoju dôležitosť aj v prípade krízových situácií, ako je súčasná epidémia nového koronavírusu. Projekty virtuálny hackaton Hackvírus alebo platforma učím sa doma sú toho dôkazom,“ uviedla aliancia.



SAPIE v prípade školstva vyzdvihuje potrebu dialógu nielen medzi zamestnávateľmi a vládou, ale aj odborníkmi v oblasti informačných technológií a trhu práce. Podľa nich treba najskôr definovať digitálne zručnosti, ktoré trh práce vyžaduje a dostať ich do nových vzdelávacích a školiacich programov.



Aliancia tiež poukazuje na to, že by malo byť Slovensko častejšie prítomné v diskusiách o umelej inteligencii. „Pri formovaní vlastného prístupu by vláda mala pamätať na inovačný potenciál krajiny, vyhnúť sa rigidnému rámcu a zaujať pragmatický pohľad na súvisiace riziká a prínosy týchto zmien,“ napísala aliancia v otvorenom liste.



V neposlednom rade aliancia žiada posilnenie konkurencieschopnosti cez digitálnu ekonomiku. „Podľa Rebríčka svetovej digitálnej konkurencieschopnosti 2019 IMD World zaostáva Slovensko nielen za susednou Českou republikou, Poľskom, ale aj za ostatnými členskými štátmi v regióne vrátane pobaltských krajín, Bulharska a Rumunska. Preto je nevyhnutné, aby nová vláda preskúmala regulačné zaťaženie podnikov a odstránila zastarané legislatívy a obmedzenia, ktoré bránia rozvoju digitálnej ekonomiky,“ zdôraznila aliancia.



Slovensko zaostáva za priemerom krajín strednej a východnej Európy aj v počte startupov na obyvateľa. „Nová vláda by sa teda mala zamerať na zjednodušenie rastu tohto sektora cez reformu školstva, otvorenie aktívneho dialógu s existujúcimi startupmi či startupovými iniciatívami a na lepší prístup k financiám,“ dodala aliancia.



SAPIE je nezisková a nezávislá organizácia, ktorá vznikla v roku 2014 a združuje asi 90 členov po celom Slovensku.