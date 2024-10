SaS a hnutie Slovensko kritizujú neprijatie Dolinkovej demisie

Bratislava 8. októbra (TASR) - Opozičná strana SaS a hnutie Slovensko kritizujú prezidenta SR Petra Pellegriniho za neprijatie demisie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Uviedli to vo svojich stanoviskách.



"Utorkové rozhodnutie prezidenta neodvolať ministerku Dolinkovú a čakať, dokým bude ponúknuté meno jej nástupcu, považujem za nesprávne rozhodnutie. Ministerka mala byť už dávno preč z funkcie. Je to len predlžovanie a prehlbovanie marazmu, v ktorom sa nachádza slovenské zdravotníctvo," skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii.



Myslí si, že Dolinková už nebude prijímať žiadne zásadné rozhodnutia. "Navyše je úplne zrejmé, že nemá podporu sektora ani zdravotníkov," podotkol. Tvrdí, že o jej odchode sa hovorilo už dlho a mohla preto už byť dohoda na jej nástupcovi. Apeloval na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby čo najskôr, ideálne do stredy (9. 10.), navrhol hlave štátu nového šéfa rezortu. Opätovne tiež vyzval Pellegriniho, aby vetoval návrh konsolidačných opatrení. "Nesúhlasíme s konsolidáciou na úkor zdravotníctva," povedal.



K postoju hlavy štátu k demisii Dolinkovej vyjadrilo nesúhlas aj opozičné hnutie Slovensko. "Prezident predlžuje trápenie Dolinkovej, ale najmä utrpenie pacientov a zdravotníkov," podotkol exminister zdravotníctva a poslanec parlamentu Marek Krajčí z hnutia. Upozornil na to, že pokiaľ bude na čele rezortu Dolinková, s ktorou podľa neho zdravotníci nechcú rokovať a je na odchode, bude ohrozený prístup pacientov k včasnej a účinnej zdravotnej starostlivosti.



Pôsobenie Dolinkovej v rezorte Krajčí skritizoval. "Naše zdravotníctvo stratilo rok, počas ktorého sa odchádzajúca ministerka venovala svojim fotkám na sociálnych sieťach a presadzovaniu záujmov biznisových hráčov na úkor pacientov a zdravotníckych pracovníkov," uviedol. Vyčítal jej, že u prezidenta prezentovala zmeny, ktoré jej nalinkovali predchádzajúci ministri a viaceré z nich aj zastavila.



Dolinková v utorok doručila prezidentovi svoju demisiu. Hlava štátu ju ešte neprijala. Avizovala, že tak urobí v momente, keď od predsedu vlády dostane návrh na jej nástupcu.