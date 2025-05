Bratislava 15. mája (TASR) - Opozičné SaS a KDH kritizovali štvrtkové zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Šéf SaS Branislav Gröhling ho označil za frašku. Podotkol, že vláda by mala riešiť problémy, ktoré trápia Slovensko. Rovnako tvrdí, že takýmito krokmi iba odpútava pozornosť od skutočných problémov. KDH považuje štvrtkovú bezpečnostnú radu za otvorený útok predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) a strany Smer-SD na fungovanie polície a ministerstva vnútra.



Gröhling premiérovi vytkol, že bombové vyhrážky opozičným poslancom si ani nevšimol. „Ale keď chce vláda riešiť samu seba, vtedy si nájdu čas. Vláda by konečne mala riešiť problémy, ktoré trápia Slovensko. Stopnúť Eštokove nezmyselné nákupy na vnútre za stovky miliónov. Zrušiť transakčnú daň. Riešiť zdravotníctvo, kde ľudia mesiace čakajú na vyšetrenie. Riešiť ekonomiku, ktorá potrebuje naštartovať a nie zaťažovať daňami. Toto by mala robiť vláda SR,“ sumarizoval šéf liberálov.



Kresťanskí demokrati predsedu vlády žiadajú, aby namiesto zvolávania pracovných skupín vyvodil zodpovednosť a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Upozorňujú ho, že inak preberá plnú zodpovednosť za nefunkčnosť orgánov činných v trestnom konaní. „Premiér len potvrdil to, čo KDH dlhodobo hovorí - že Policajný zbor bol za fungovania tejto vlády rozvrátený a schopnosť zabezpečiť bezpečnosť občanov bola výrazne oslabená,“ zhodnotilo opozičné hnutie.



Bezpečnostnú radu SR informovali vo štvrtok bezpečnostné a spravodajské zložky o tom, že množstvo nenávistných prejavov v spoločnosti sa rok po atentáte na premiéra Roberta Fica zvýšilo o vyše 200 percent. Premiér pripisuje primárnu zodpovednosť za zvyšujúcu sa polarizáciu v spoločnosti opozícii a médiám. Vláda vo štvrtok tiež odsúhlasila vznik medzirezortnej pracovnej skupiny k posilneniu právnej ochrany verejne činných osôb a prijatiu opatrení v oblasti verejného priestoru.