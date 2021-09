SaS a OĽANO zrejme nepodporia program stredajších mimoriadnych schôdzí

Bratislava 28. septembra (TASR) - Koaličná SaS a zrejme ani OĽANO nepodporia program mimoriadnych schôdzí Národnej rady (NR) SR, ktoré by sa mali začať postupne v stredu (29. 9.) ráno od 8.00 h. Sme rodina podľa slov predsedu svojho poslaneckého klubu Petra Pčolinského ešte o postupe rokuje.



Šéfka klubu SaS Anna Zemanová pre TASR potvrdila, že program rokovaní nepodporia. Argumentuje priebehom utorkovej mimoriadnej schôdze k cenám energií. "Opozícia nemá úprimný záujem o diskusiu. Ukázali to v plnej sile, keď namietali, aby minister hospodárstva mohol hovoriť v pléne, a tak reagovať na otázky opozície," ozrejmila.



Predseda klubu OĽANO Michal Šipoš pre TASR uviedol, že o postupe budú ešte hovoriť. Program rokovaní však zrejme nepodporia. Podobne ako Zemanová poukázal na priebeh utorkového rokovania.



Mimoriadna 44. schôdza parlamentu venovaná cenám potravín má byť v stredu od 8.00 h. Po jej skončení by sa mala uskutočniť schôdza k stavu verejných financií a následne schôdza k zdravotníckym témam. Rokovania iniciovala opozícia, prvé dve navrhol Smer-SD, zvyšnú nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a Filipa Kuffu.