SaS a hnutie Slovensko podpíšu návrh na odvolanie Dolinkovej

Bratislava 5. septembra (TASR) - Poslanci parlamentu za SaS pripoja podpisy k návrhu na odvolanie ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD). Ochotu podporiť návrh deklarovali aj zákonodarcovia z hnutia Slovensko. Pre TASR to potvrdili hovorca strany SaS Ondrej Šprlák a hnutia Slovensko Matúš Bystriansky.



Dôvodov, pre ktoré by mala Dolinková vo funkcii skončiť, je podľa SaS viacero. Strana ju označila za ministerku bez vízie. Skritizovala ju okrem iného za chaos vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, negatívne hospodárenie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne či situáciu v ambulantnom sektore. Poukázala aj na meškajúce míľniky plánu obnovy.



Aj hnutie Slovensko deklarovalo, že prípadné odvolávanie Dolinkovej v parlamente podporí. Pripomenulo, že ho iniciovalo už na jar. "Dôvody, pre ktoré sme navrhovali ministerku Dolinkovú odvolať, nepominuli, naopak, každým dňom dokazuje, že sú jej prednejšie záujmy finančných a biznisových skupín pred potrebami pacientov," skonštatovalo pre TASR. Skritizovalo okrem iného situáciu v trenčianskej nemocnici, zrušenie zubných benefitov či posun dátumu zavedenia maximálnych čakacích lehôt na operácie.



Poslanec za PS Oskar Dvořák v stredu (4. 9.) avizoval, že hnutie chce iniciovať odvolávanie šéfky rezortu v Národnej rade (NR) SR. Namietal jej viaceré kroky. Návrh na odvolanie plánuje podať na budúci týždeň. Kresťanskí demokrati už deklarovali, že sa k nemu pridávajú. Ministerka zdravotníctva to v reakcii označila za divadlo. Ide podľa nej o politikárčenie.