SaS aj KDH kritizujú tzv. Migračný pakt EÚ

Bratislava 11. apríla (TASR) - Strana SaS odmieta povinné kvóty a pokuty, ktoré prináša tzv. Migračný pakt EÚ. Na štvrtkovej tlačovej besede to uviedol poslanec Národnej rady SR Richard Sulík (SaS). Migračný pakt kritizujú aj hnutie KDH a mimoparlamentné hnutie Republika.



"Iba občania Slovenska a nimi poverení politici by mali rozhodovať o tom, kto sa bude zdržiavať na území Slovenska," prízvukoval Sulík. Zdôraznil, že SaS neodmieta azylové konanie ako také a ani nie je proti migrácii. "Nikde neexistuje právo na ilegálnu migráciu," uviedol Sulík. Zároveň kritizoval, že nová legislatíva neobsahuje azylové centrá mimo Európskej únie.



Nový migračný pakt podľa hnutia KDH nerieši zásadné tlaky na vonkajších hraniciach EÚ, pridáva administratívne bariéry a vytvára právnu neistotu. Považuje ho za premárnenú príležitosť. "Súčasná dohoda migračného balíka navyše zavádza takzvanú povinnú solidaritu, ktorú nepovažujeme za spravodlivú. V plnej miere totiž nezohľadňuje migračné tlaky v jednotlivých členských štátoch a solidaritu, ktorú napríklad aj Slovensko prejavilo voči odídencom z Ukrajiny," konštatoval podpredseda KDH Viliam Karas.



Mimoparlamentné hnutie Republika považuje migračný pakt za priamy útok proti európskemu obyvateľstvu. "Europoslanci, ktorí hlasovali za uvoľnenie imigračnej politiky, schválili doslova pozvánku pre ďalšie milióny Afričanov do Európy," tvrdí predseda hnutia a europoslanec Milan Uhrík.



Európsky parlament v stredu (10. 4.) schválil desať legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky dohodnutej s členskými štátmi EÚ vlani v decembri. Jedno zo schválených nariadení stanovuje, že krajinám EÚ, ktoré sú vystavené migračnému tlaku, pomôžu ostatné členské štáty buď premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, finančnými príspevkami, alebo prevádzkovou a technickou podporou. Reforma počíta aj s rýchlejším návratom neúspešných žiadateľov o azyl do krajín ich pôvodu. Nové pravidlá by mali vstúpiť do platnosti od mája 2026.