SaS: Ak Šimečku odvolajú, opozícia by mala opustiť posty vo výboroch

Bratislava 23. augusta (TASR) - Ak bude predseda PS Michal Šimečka odvolaný z postu podpredsedu Národnej rady (NR) SR, mala by opozícia zaujať jednotný postup a vzdať sa postov predsedov a podpredsedov výborov, ktoré patria opozícii. Navrhuje to predseda SaS Branislav Gröhling.



"Robert Fico v snahe pomstiť sa stratil akékoľvek zábrany. Za SaS môžem deklarovať, že sme pripravení postaviť sa proti týmto bezprecedentným a nedemokratickým praktikám premiéra Fica," uviedol v stanovisku Gröhling.



Ak dôjde k odvolaniu Šimečku z postu podpredsedu NR SR, mala by byť podľa šéfa SaS parlamentná opozícia jednotná. "Preto navrhujeme spoločný postup opozície - vzdať sa predsedov a podpredsedov výborov, ktorý bude prvým krokom, ako ochromiť fungovanie parlamentu. Tento boj si môže Robert Fico dlho pamätať," skonštatoval.



Hnutie Slovensko hodnotí výzvu SaS ako oneskorenú, pripomína, že predstavitelia hnutia navrhli tento krok už dávnejšie pri odvolávaní predsedov výborov Márie Kolíkovej (SaS) a Michala Šipoša (hnutie Slovensko). Apel liberálov však vníma ako impulz na možné zjednotenie opozície. "Dáva možnosti na spoločný postup opozície pri odvolávaní ministrov, zvolávaní protestov či mimoriadnych schôdzí. Ak opozícia spolupracuje a je jednotná, prináša to silu, ktorá vie v budúcnosti poraziť Roberta Fica," tlmočil postoj hnutia jeho hovorca Matúš Bystriansky. Deklaruje zároveň, že hnutie je na dialóg o spoločnom postupe opozície pripravené.



Fico (Smer-SD) v piatok informoval, že na koaličnej rade na budúci týždeň oficiálne predloží návrh na odvolanie Šimečku z postu podpredsedu NR SR. Fico poukázal na to, že niektoré nadácie, ktoré získali peniaze od štátu, sú napojené na Šimečkových rodinných príslušníkov, ako je strýko, mama či partnerka. Nadácie podľa neho môžu pokračovať v činnosti, ale nie z prostriedkov štátu.



Šimečka reagoval, že ide o chabý útok na opozíciu vedený cez jeho rodinu, ktorá vo verejnom priestore pôsobí desaťročia. Označil to za zastierací manéver a pomstu za opozičnú prácu.