SaS ani Za ľudí nepodporia program schôdze k referendu o dohode s USA

Bratislava 15. januára (TASR) - Koaličná SaS odmieta šírenie dezinformácií v súvislosti s obrannou dohodou s USA. Program mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR k referendu o dohode nepodporí. Rovnaký postoj avizuje strana Za ľudí.



"SaS nepodporí program mimoriadnej schôdze, na ktorej chce Robert Fico a opozícia pokrytecky šíriť hoaxy. Je hanebné, keď zmluvu kritizujú smeráci a exsmeráci, ktorí sa na jej príprave podieľali," uviedol pre TASR hovorca SaS Ondrej Šprlák.



Strana Za ľudí to vidí podobne a rovnako hovorí o pokrytectve politikov opozičného Smeru-SD a mimoparlamentného Hlasu-SD. Tvrdí, že aktuálny text dohody je ešte sprísnený v prospech Slovenska. "Cirkus s mimoriadnou schôdzou nepodporíme," dodala.



Mimoriadna schôdza NR SR k vyhláseniu referenda o dohode s USA by sa mala konať v utorok (18.1.). Inicioval ju Smer-SD. V referende sa chce pýtať občanov, či súhlasia, aby parlament vyslovil súhlas s dohodou.



Uzavretie dohody o spolupráci v oblasti obrany s USA odobrila v stredu (12. 1.) vláda. Po podpise dokumentu ho musí ešte odobriť parlament. Potrebná je tiež ratifikácia prezidentkou. Zmluva by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.