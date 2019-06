SaS: Argumenty KDH v prípade výsledkov eurovolieb nie sú spravodlivé

Hoci spravodlivý nie je podľa nich ani samotný zákon, podľa ktorého sa mandáty pre jednotlivé strany rozdeľovali, výklad právnej normy, ktorý si osvojila Štátna volebná komisia, považujú za správny.

Bratislava 4. júna (TASR) – Argumenty KDH, ktoré kresťanskí demokrati vyslovili v súvislosti s výsledkami májových eurovovolieb a rozdelením mandátov do Európskeho parlamentu (EP), nepovažuje strana SaS za spravodlivé. Uviedla to v reakcii na iniciatívu KDH obrátiť sa v tomto prípade na Ústavný súd (ÚS) SR.



"Ak by sa postupovalo podľa argumentov KDH, znamenalo by to, že do odchodu Veľkej Británie z Európskej únie bude mať strana SaS taký istý počet mandátov v Európskom parlamente(EP) ako hnutie OĽaNO, ktoré získalo o vyše 43.000 hlasov menej, teda o vyše 4,3 percentuálneho bodu menej ako SaS,“ uviedli liberáli.



Hoci spravodlivý nie je podľa nich ani samotný zákon, podľa ktorého sa mandáty pre jednotlivé strany rozdeľovali, výklad právnej normy, ktorý si osvojila Štátna volebná komisia, považujú za správny. Odmietajú aj špekulácie o možnosti vzdať sa mandátu v prospech KDH. "Nie je to možné,“ komentujú podobné úvahy.



KDH sa pre výsledky májových eurovolieb obrátilo na Ústavný súd SR. Hnutie považuje za nespravodlivé, že vo voľbách skončilo lepšie ako SaS, a predsa nemá priamo dva mandáty, kým SaS áno. KDH má na jeden čakať, kým nastane brexit.



Mandáty sa udeľovali podľa novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú v januári schválil parlament. Slovensku má po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ pripadnúť jedno z britských kresiel. Podľa novely by sa mandátu neujal zvolený kandidát tej politickej strany alebo koalície, ktorá vykázala najmenší zostatok delenia.