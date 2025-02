SaS avizovala podanie podnetu na GP pre poplatky v SKIZP

Bratislava 11. februára (TASR) - Predstavitelia opozičnej strany strany SaS podávajú podnet na Generálnu prokuratúru (GP) SR pre poplatky vyberané Slovenskou komorou iných zdravotníckych pracovníkov (SKIZP). Tvrdia, že komora vyberá registračné a členské poplatky nad rámec zákona. SaS chce zároveň predložiť návrh zákona, ktorý by stanovil dobrovoľnosť registrácie a členstva v zdravotníckych stavovských organizáciách. O plánovaných krokoch informovali na utorkovej tlačovej besede.



"Zákon hovorí, že registrácia v komore je regulovaná sumou 13 eur a vedenie registra, každoročný poplatok je regulovaný maximálnou sumou 15 eur. Za to však tí, ktorí sú v Slovenskej komore iných zdravotníckych pracovníkov, čiže každý logopéd, liečebný pedagóg, laboratórny diagnostik a fyzik musia za registráciu zaplatiť 85 eur každý rok, inak im nebude vydané potvrdenie o registrácii a tým pádom nemôžu vykonávať svoje povolanie, čiže sú postavení pred voľbu - zaplatím a môžem ďalej pracovať, alebo nezaplatím a nemôžem svoje povolanie ďalej vykonávať," opísal poslanec Tomáš Szalay (SaS) situáciu poplatkov v SKIZP s tým, že to označil za zneužívanie "slabších" ľudí v zdravotníctve. Rovnako poukázal na to, že suma registračných poplatkov v danej komore je vyššia ako tých členských. V tejto súvislosti vyzval na prehodnotenie prínosu stavovských organizácií v zdravotníctve.



Okrem zavedenia dobrovoľnosti poplatkov v stavovských zdravotníckych organizáciách chcú liberáli tiež iniciovať návrh zákona, ktorým by sa zrušil kreditový systém vzdelávania zdravotných sestier.