SaS bude mať kongres 16. marca, šéfom chce byť Gröhling aj Viskupič

Bratislava 13. januára (TASR) - Strana SaS bude mať kongres napokon už 16. marca. Pre TASR to uviedol hovorca strany Ondrej Šprlák. Pôvodný termín mala určený na 23. marca, vtedy sa bude konať prvé kolo prezidentských volieb. Na kongrese sa má voliť nový šéf SaS, keďže doterajší predseda Richard Sulík vo funkcii končí. O predsednícku stoličku majú záujem zatiaľ podpredseda Branislav Gröhling a člen republikovej rady Marián Viskupič.



Sulík sa chce vzdať funkcie na kongrese. Uchádzať sa chce o novú funkciu čestného predsedu strany. Kandidovať bude do eurovolieb. O post šéfa strany sa môže uchádzať iba člen SaS. Gröhling by bol rád, keby Sulík ostal v strane ako garant ekonomického a hospodárskeho programu. Sulík je predsedom strany od vzniku SaS.



Gröhling tvrdí, že SaS by sa mala otvoriť osobnostiam verejného života, ako aj regiónom a dbať viac na pojem solidarity. Viskupičovou motiváciou na kandidatúru je, aby aj po odchode Sulíka z postu predsedu bola SaS jasne pravicová a liberálna strana so silnými hodnotami slobody jednotlivca.