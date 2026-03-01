Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SaS bude mať v sobotu kongres, voliť budú členov republikovej rady

Na snímke opozičný poslanec Branislav Gröhling (SaS) počas 39. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 9. septembra 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na programe kongresu nebude voľba predsedu.

Autor TASR
Bratislava 1. marca (TASR) - Opozičná strana SaS bude mať v sobotu 7. marca v Bratislave kongres. Súčasťou programu bude aj voľba troch členov republikovej rady strany, keďže mandát v nej končí Ľudovítovi Paulisovi, Martinovi Bartovi a Jane Bittó Cigánikovej. Pre TASR to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák.

O mandát člena republikovej rady sa uchádza deväť kandidátov, podľa Šprláka kandiduje opätovne aj Bittó Cigániková. „Voliť sa bude aj jeden člen revíznej komisie a jeden člen rozhodcovskej komisie,“ doplnil hovorca SaS.

Na programe kongresu nebude voľba predsedu. Súčasný líder SaS Branislav Gröhling má mandát predsedu do roku 2028. Zvolený bol v marci 2024.
