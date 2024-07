SaS bude pre policajné násilie iniciovať poslanecký prieskum

Bratislava 8. júla (TASR) - Opozičná strana SaS bude pre policajné násilie v Košiciach iniciovať na parlamentnom ľudskoprávnom výbore poslanecký prieskum. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) bude o tom komunikovať s vedením Policajného zboru a bude sa pýtať aj na pripravované systémové a preventívne opatrenia.



Fyzický a sexuálny útok košických policajtov je podľa SaS zneužitím ich postavenia a právomocí. Násilie a brutalitu voči zadržanej osobe v Košiciach považuje poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS) za neakceptovateľné. "Je dôležité, aby ministerstvo vnútra a Policajný zbor vec adekvátne odkomunikovali verejnosti a urobili všetky potrebné kroky na to, aby ani agresori a ani brutalita nemali v bezpečnostných zložkách miesto," povedala.



Marcinková chce preto na ľudskoprávnom výbore iniciovať poslanecký prieskum na policajnom oddelení v Košiciach, aby sa na tieto prípady pozreli bližšie. "Predbežne som o tomto zámere hovorila s kolegom Mariánom Čaučíkom z KDH, ktorý to vníma rovnako, rada by som spojila sily aj s ďalšími kolegami z ľudskoprávneho výboru," dodala. Poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa chce vedieť, či sú košickí policajti postavení mimo služby a či sa preverilo ich prijatie do Policajného zboru a výsledky ich psychotestov.



Progresívne Slovensko bude podľa jeho poslanca Martina Dubéciho žiadať rýchle, dôkladné a poctivé vyšetrenie tohto prípadu. "V roku 2024 sa takéto veci nemajú na Slovensku diať. Zodpovedné inštitúcie musia čím skôr informovať o priebehu vyšetrovania," poznamenal.



Poslanec a bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (PS) hovorí, že prípadom by sa mal zaoberať Úrad inšpekčnej služby. Informovať by podľa neho mal aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). "Ak má čas na telenovelové tlačovky o takzvaných čurillovcoch, prečo aj teraz nezvoláva brífingy pre médiá? Možno využíva rovnakú taktiku, ako celá vláda. Teda ak sa o niečom nehovorí, tak sa to nedeje," skonštatoval Spišiak. Prípady policajnej brutality sa na Slovensku podľa poslankyne Lucie Plavákovej (PS) objavujú pravidelne.



Policajti mali 11. júna na Námestí Maratónu mieru v Košiciach obmedziť na slobode jedného muža. K nezákonnej brutalite zo strany viacerých policajtov malo dôjsť pri jeho vypočúvaní na obvodnom oddelení Košice - Staré Mesto na Pribinovej ulici. Muž mal utrpieť viaceré zranenia. Vo veci podľa rezortu vnútra bolo začaté trestné stíhanie, ktoré sa má týkať zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ublíženia na zdraví a zločinu sexuálneho násilia.