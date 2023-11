SaS bude za odvolanie Šutaja Eštoka, Krúpa na to vidí viacero dôvodov

Bratislava 23. novembra (TASR) - SaS bude jednomyseľne hlasovať za odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Avizoval to poslanec Juraj Krúpa (SaS) v pléne Národnej rady (NR) SR počas diskusie o návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi. Vidí na to viacero dôvodov. Spomenul čistky v polícii aj obhajovanie manipulácie s nahrávkami zo strany premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pred voľbami a ďalšie.



Krúpa skonštatoval, že časom vypláva na povrch, prečo sa Šutaj Eštok rozhodol byť ministrom vnútra a vykonávať "drevorubačské personálne holoruby" vo vedení polície. "Vzali ste však na seba obrovské riziko a zodpovednosť," pripomenul ministrovi. Upozornil, že bude zodpovedný za personálne rozhodnutia, a to aj ak súdy rozhodnú, že nepostupoval v súlade so zákonom. Trvá na tom, že minister porušil zákon aj pri postavení niektorých vyšetrovateľov mimo službu, keďže mali status chráneného oznamovateľa. Dá sa preto podľa neho predpokladať, že vláda bude chcieť upraviť zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, prípadne zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov.



Okrem toho Krúpa kritizoval postoj koalície pri diskusii o návrhu na odvolanie ministra vnútra. Vyhlásil, že koalícia sa asi bojí argumentov opozície, preto svojimi vystúpeniami neumožnila zatiaľ vystúpiť zástupcom opozície. Diskutovať podľa neho mohli o situácii aj vo výbore, no koalícia viaceré možnosti ignorovala. Hovorí o obštrukciách a pripomenul, že vláda sľubovala vyhnúť sa im.



"Hovoríte o čistkách v polícii, ja hovorím o klasickej personálnej výmene," reagoval poslanec Tibor Gašpar (Smer-SD). Minister vnútra si podľa jeho slov skladá tím, aby mohol riadiť rezort vnútra a plniť si svoje úlohy. Čo sa týka výhrad k priebehu rokovania, ide podľa neho o štandardné možnosti koalície zapájať sa do diskusie



Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) v súvislosti s vyšetrovateľmi upozornila, že vláda nerešpektuje zásady ochrany oznamovateľov a spochybňuje možnosti ich ochrany. Hovorí o zásahu do fungovania právneho štátu. "Máme tu zákon a úrad, ktorého hlavnou úlohou je ochraňovať ľudí bez ohľadu na to, či sú radovými zamestnancami alebo policajtami, ktorí prídu na nekalé správanie vo svojej inštitúcii," uviedla. Zdôraznila, že zákon sa prijal najmä na riešenie korupcie v štátnych zložkách. Vláda však podľa nej svojim konaním hovorí čestným občanom, že si majú dať pozor a korupciu oznamovať nemajú. "Toto považujeme za jedno z najvážnejších zlyhaní ministra vnútra," zdôraznila.