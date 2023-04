SaS čaká kongres, strana si bude voliť šéfa a predstaví kandidátku

Bratislava 22. apríla (TASR) - Opozičná SaS má počas dňa v Jasnej kongres. Predstaví volebný program aj zostavu kandidátnej listiny. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. Na kongrese sa bude voliť aj predseda strany a členovia orgánov SaS.



Súčasný šéf strany Richard Sulík sa bude opäť uchádzať o post predsedu na ďalšie štyri roky. Okrem neho sa o pozíciu uchádzajú aj ďalší dvaja členovia strany, a to Vladimír Poruban a Peter Pacek.



Sulíka zvolila strana za predsedu opätovne v roku 2019, tento rok mu vyprší mandát. Ešte v decembri minulého roka pripustil, že do budúcna by sa mali v strane zamýšľať nad jeho nástupcom.