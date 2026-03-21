< sekcia Slovensko
SaS chce, aby správu o činnosti predkladali stáli splnomocnenci vlády
Túto povinnosť im chce zaviesť novelou zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 21. marca (TASR) - Opozičná strana SaS navrhuje, aby stáli splnomocnenci vládneho kabinetu museli do parlamentu každoročne predkladať správu o svojej činnosti za vlaňajšok. Ide o splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny a splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Túto povinnosť im chce zaviesť novelou zákona o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy, ktorú predložila do Národnej rady (NR) SR.
„V súčasnosti nemá NR SR voči týmto splnomocnenom žiadne nástroje politickej kontroly, keďže zákon neukladá týmto splnomocnenom voči NR SR žiadnu povinnosť bilancovania svojej činnosti, respektíve ‚skladania účtov‘, a to aj napriek tomu, že disponujú nemalým balíkom finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Pre porovnanie, verejný ochranca práv, komisár pre deti, či komisár pre osoby so zdravotným postihnutím túto povinnosť majú. Ako predkladatelia predmetného návrhu zákona preto navrhujeme prijať úpravu, ktorá obdobnú povinnosť zakotví aj pre stálych splnomocnencov vlády SR,“ ozrejmili poslanci Vladimíra Marcinková a Vladimír Ledecký (obaja SaS), ktorí za návrhom stoja.
Splnomocnenci by podľa ich návrhu museli správu predkladať každý rok do 31. marca. „Návrh zákona stanovuje, že predmetné správy nebudú prerokované na schôdzi NR SR, teda v pléne, ale len vo výboroch. (...) Zároveň sa navrhuje, aby boli predmetné správy výbormi prerokované do 90 dní od ich doručenia NR SR,“ dodali predkladatelia.
