SaS chce menšinový zákon i lepšie financovanie menšinovej kultúry

Bratislava 20. septembra (TASR) - Strana SaS chce presadiť menšinový zákon, ktorý by bol základným rámcom pre systematickú prácu s národnostnými menšinami a ich potrebami. Upozorňuje aj na potrebu efektívneho financovania menšinovej kultúry. Program pre národnostné menšiny predstavila strana na stredajšej tlačovej konferencii. TASR o tom informoval jej hovorca Ondrej Šprlák.



"Fond na podporu kultúry národnostných menšín funguje od roku 2017, pričom som jedným z jeho autorov. Musí sa však presadiť novela, ktorá odbúra zbytočnú administratívu, urýchli procesy a posilní efektívnu participáciu menšín," uviedol kandidát SaS Ábel Ravasz.



Zároveň chce Sas znovelizovať zákon o fonde, tak aby zohľadnil vietnamskú komunitu, schváliť žiadosť goralskej komunity na uznanie statusu menšiny a vytvoriť Atlas rozmanitosti Slovenska, ktorý zmapuje počty príslušníkov menšín. Riešiť chce tiež menšinový jazykový zákon a chce zrušiť zákaz dvojakého občianstva.



Medzi priority strany patrí aj nahradenie postu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny Úradom pre národnostné menšiny, ktorý by bol podriadený ministerstvu spravodlivosti. "Ďalším dôležitým míľnikom bude opätovné vytvorenie Rady vlády SR pre národnostné menšiny, vďaka čomu budú môcť zástupcovia národnostných menšín predkladať svoje návrhy priamo vláde," podotkol bývalý predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Ján Pilip s tým, že sa tak posilní priama participácia národnostných menšín na legislatívnom procese.



Zamerať sa chce aj na menšinové školy tak, že zavedie do legislatívy rozdelenie medzi školskými obvodmi škôl v štátnom jazyku a menšinových škôl.



Strana pripomenula, že menšiny tvoria na Slovensku takmer 11 percent populácie s trvalým pobytom.