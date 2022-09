SaS chce o dôležitých bodoch rokovať na mimoriadnej schôdzi

Prečítajte si aj: Schôdzu neotvorili ani na druhý pokus, poslanci sa zídu opäť v utorok



Bratislava 14. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za SaS nepomohli v stredu otvoriť riadnu schôdzu, pretože chceli vidieť, ako si koalícia predstavuje vládnutie. Ozrejmil to šéf SaS Richard Sulík, ktorý už sedí v parlamentnej lavici. Pokiaľ sa nepodarí otvoriť schôdzu ani v utorok (20. 9.), SaS chce iniciovať mimoriadnu schôdzu, na ktorej by sa rokovalo o pristúpení Švédska a Fínska do NATO a o ďalších dôležitých návrhoch, napríklad o zvládaní energetickej krízy.Sulíka prekvapilo, že nikto z koalície nechcel s nimi rokovať. Pýtal sa, či toto všetko stojí za to, aby ostal minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dodal, že ak sa nepodarí dohodnúť na mimoriadnej schôdzi, SaS riadnu schôdzu napokon pomôže otvoriť, pretože nechce dlhodobo blokovať parlament.ozrejmil Sulík s tým, že najmä poslanci OĽANO by sa mali zamyslieť, že keď nie sú schopní otvoriť schôdzu, či je správne držať jedného človeka prilepeného na stoličke, ktorý je. SaS chce podľa neho podporovať riešenia pre ľudí, no Sulík si myslí, že to treba vyrokovať. Vyzval preto OĽANO a zvyšok koalície, že ak sa chcú na niečom dohodnúť, SaS je pripravená.SaS potvrdila, že pracuje na návrhu na odvolanie Matoviča z funkcie ministra. Je to podľa Sulíka otázka dní. Na iniciovanie odvolávania potrebujú 30 podpisov od poslancov. Na podporu chcú osloviť koaličných poslancov a dať možnosť aj poslancom OLANO podpísať sa pod návrh na odvolanie. Následne majú rokovať aj s poslancami pôsobiacimi v neparlamentnom Hlase-SD. Poslancov, ktorí sú v ĽSNS a mimoparlamentnej Republike, proaktívne oslovovať nebudú.dodal Sulík.Šéf SaS tiež informoval, že ich klub sa zdrží pri hlasovaní o odvolaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Sulík si myslí, súčasťou Ústavy SR by mala byť možnosť rozpustenia parlamentu a aby si poslanci vedeli skrátiť volebné obdobie. Hlas-SD avizoval, že o podpore návrhu na odvolanie Matoviča sú ochotní rokovať, ak SaS podporí ich návrh na zmenu ústavy, ktorá by viedla k predčasným voľbám.Poslancom sa v stredu nepodarilo ani na druhý pokus otvoriť riadnu schôdzu. Plénum nebolo schopné sa uznášať. Zíde sa až v utorok (20. 9.), keďže na poslaneckom grémiu sa dohodli, že v piatok (16. 9.) rokovať nebudú. Okrem SaS sa neprezentovali ani opoziční poslanci, chýbali aj niekoľkí z radov koalície.